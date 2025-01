Il caos al Grande Fratello ha raggiunto i livelli maggiori in questi giorni e anche nelle ultime ore, durante la puntata in diretta dell’8 gennaio. Jessica ha abbandonato il programma dopo la decisione della produzione di mandarla al televoto d’ufficio assieme a Helena e Ilaria. Proprio sulla Prestes è uscito ora fuori un rumor sulla sua impossibilità a vincere il reality show.

Infatti, sta emergendo di ora in ora qualcosa che proprio non farà piacere ai fan di Helena. Nonostante sia uno dei volti principali di questo Grande Fratello, lei potrebbe non poter vincere la trasmissione. Ed è stato anche chiarito il motivo secondo cui l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non avrà la chance di battere tutti.

Grande Fratello, retroscena su Helena: “Perché non potrà vincere”

Attraverso il social network X una telespettatrice del Grande Fratello ha informato che Helena non vincerà mai il Grande Fratello. Secondo lei faranno trionfare qualcun altro, e ha fatto anche i nomi in questione, e c’è una motivazione specifica che spiegherebbe questa presunta decisione che coinvolgerebbe pure gli autori.

Questo quanto scritto dall’internauta: “Non vincerà mai Helena il Grande Fratello, anche se avrà tutti i voti a favore faranno vincere un volto pulito tipo Javier oppure Alfonso. Loro sono attualmente i favoriti per le agenzie di scommesse. Cioè anche se Helena ha tutti i voti a favore, non vincerà il GF”.

Non vincerà mai #helena il grande fratello, anche se avrà tutti i voti a favore ,faranno vincere un volo pulito tipo javier oppure Alfonso che attualmente sono i favoriti per le agenzie di scommesse

Capiremo solamente nelle prossime settimane o addirittura mesi se questa previsione troverà davvero concretezza, oppure se Helena alla fine riuscirà a prevalere su tutti smentendo questa tesi.