Mattino 5 è tornato con la prima puntata settimanale e nella prima parte è stato dato ampio spazio alla frana di Ischia che ha provocato 8 morti. L’ottava vittima è stata trovata lunedì 28 novembre: si tratta deluindicenne Michele Monti. Ieri erano stati trovati i corpi senza vita dei due fratellini di Michele, Francesco e Maria Teresa. Insomma una famiglia intera è stata stroncata dalla furia del maltempo: i tre fratelli e Gianluca Monti e la moglie i cui corpi ancora non sono stati ritrovati. Intanto a Ischia prosegue la ricerca dei dispersi nel tentativo estremo di salvare altre vite: il timore è che con il passare del tempo le speranze di trovare in vita altre persone si affievoliscono.

Il bilancio aggiornato della tragedia è pesante: ci sono 8 vittime, 4 dispersi, 5 feriti e 230 sfollati nel bilancio accertato dal Centro di coordinamento soccorsi, riunito alle 11 in prefettura a Napoli, rispetto la frana che alle 5 di sabato 26 novembre ha investito via Celaro a Casamicciola Terme, nell’isola di Ischia. A comunicare i numeri del dramma è il prefetto di Napoli Claudio Palomba.

GF Vip, spoiler di Federica Panicucci: “Rientra un’ex vippona”

Nella seconda parte di Mattino 5 spazio alle anticipazioni della puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 28 novembre. Federica Panicucci ha fatto almeno un paio di spoiler. Il primo riguarda Patrizia Rossetti: la concorrente è rimasta fuori dalla casa per qualche giorno dopo la positività al Covid e ha fatto rientro di recente tra le mura del loft di Cinecittà. Per lei sarebbe pronta una sorpresa: “Ci sarà una dolce sorpresa per Patrizia…”, ha detto la conduttrice.

Poi Federica Panicucci ha rivelato che in casa rientrerà nella puntata di stasera – lunedì 28 novembre – una ex gieffina molto popolare: “Velocissimo spoiler sul Grande Fratello Vip stasera con Alfonso Signorini su Canale 5…I concorrenti avranno un incontro inaspettato con un’ex del GF…”. Il messaggio della conduttrice ha fatto crescere la curiosità da parte del pubblico che non vede l’ora di scoprire chi farà rientro in casa e cosa dirà ai vipponi.

Inoltre è possibile che in puntata si parli della fine della storia tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Tra i due sembrava essere nato un feeling importante tanto che più volte si sono nascosti sotto le coperte. Poi l’hair stylist ha iniziato ad avere dei ripensamenti e l’influencer non l’ha presa bene. Tuttavia lo ha fatto notare con una frase infelice. Mentre i due chiacchieravano, Antonino ha confessato di sentire la mancanza della figlia Luna Mari e la risposta dell’influencer è stata davvero fuori luogo: “Ma come ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque ti capisco anche a me manca tantissimo il mio cane”.