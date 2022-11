Ci siamo, mancano poche ore alla nuova puntata del GF Vip 7. Ci sarà un gran da fare stasera per Alfonso Signorini che prima di ogni altra cosa dovrà affrontare tutte le dinamiche capitate questa lunghissima settimana. Tra l’altro questa potrebbe essere una delle ultime settimane con soltanto una puntata a settimana. A dicembre infatti sembra che si tornerà al famoso doppio appuntamento. Diciamo subito che nessuno uscirà stasera, verrà semplicemente decretato il migliore della settimana: insomma il concorrente più amato.

In tanti naturalmente hanno fatto le loro proiezioni, ma quello che risulta sempre azzeccato è quello di Novella2000.it. Secondo il rotocalco infatti, c’è un nome e un cognome che si aggiudicherà il premio ambito di migliore. Partendo dall’ultimo troviamo al numero 19 Wilma Goich, con lo 0% dei voti. 18 Charlie Gnocchi, con lo 0% dei voti. 17 Luciano Punzo, con l’1% dei voti. 16 Attilio Romita, con l’1% dei voti. 15 Sarah Altobello, con il 2% dei voti. 14 Patrizia Rossetti, con il 2% dei voti.

GF Vip: il concorrente più amato di questa settimana

E ancora, al numero 13 Oriana Marzoli, con il 2% dei voti. 12 Daniele Dal Moro, con il 2% dei voti. 11 Luca Onestini, con il 3% dei voti. 10 Edoardo Donnamaria, con il 3% dei voti. 09 Alberto De Pisis, con il 4% dei voti. 08 Giaele De Donà, con il 5% dei voti. 07 Antonella Fiordelisi, con il 5% dei voti. 06 Antonino Spinalbese, con il 6% dei voti.

Al numero 05 troviamo Luca Salatino, con il 7% dei voti. 04 Micol Incorvaia, con l’8% dei voti. 03 George Ciupilan, con il 12% dei voti. 02 Edoardo Tavassi, con il 16% dei voti. 01 Nikita Pelizon, con il 21% dei voti. Insomma, sembra chiaro che la più amata del programma è ancora una volta Nikita Pelizon. È lei senza dubbio, secondo il sondaggio di Novelle 2000, la Vippona preferita del Grande Fratello Vip 7.

Tra l’altro, solo nelle ultime ore, Attilio Romita ha rischiato di essere eliminato dal gioco. Era infatti in atto uno sciopero finto contro la produzione del programma. Quasi tutti i gieffini infatti si sono diretti verso l’uscita e hanno cominciato a urlare “Scioperiamo o no? Scioperiamo sì o no?”. A un certo punto Attilio si è ritrovato fuori, ma non dalla casa per fortuna.

