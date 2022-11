Nikita Pelizon, parla l’ex fidanzato. Lui è stato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, noto influencer e imprenditore. La decisione di scrivere una lettera è stata presa dopo tanta riflessione e ovviamente non poteva che essere indirizzata all’ex, Nikita, una delle concorrenti più discusse dell’edizione del GF Vip 7. La lettera è stata poi pubblicata sulle pagine della rivista Di Più.

Matteo Diamante scrive una lettera a Nikita Pelizon. L’ex fidanzato della vippone decide di rompere il silenzio e scrivere, letteralmente, nero su bianco, la sua verità sul rapporto con Nikita. Inevitabile svelare dunque alcuni dettagli rimasti fino a oggi sconosciuti al pubblico. Ma l’influencer non ha avuto alatra possibilità di replica, alla luce di quanto affermato sul suo conto davanti ai compagni di gioco.

Matteo Diamante scrive una lettera a Nikita: “Fuggita via”

Piccolo resoconto: Nikita in casa GF ha raccontato molto in merito alla relazione con Matteo Diamante. La gieffina ha affermato che l’ex sarebbe stato invaso da una gelosia pressante che alla lunga ha logorato il loro rapporto fino al raggiungimento del capolinea. Ma per Matteo la verità sembra essere un’altra e accusa la gieffina di non essere stata del tutto sincera. (“Non potete farle questo”. Nikita Pelizon, l’aggressione e poi le lacrime: caos al GF Vip 7).

“Ti ho trattato come una principessa, ti ho dato tutto quello che avevo e per due anni è stato tutto perfetto. Poi ho avuto problemi finanziari molto gravi, ho subito un truffa che mi ha rovinato e tu, invece di starmi accanto, mi hai lasciato”, scrive nella lettera Diamante. E sulla gelosia: “È vero, mi è capitato di essere geloso, perché ti avevo chiesto di non frequentare persone legate al mio ambiente di lavoro, ma tu non mi hai mai dato retta. Ti ho fatto scenate, ma anche tu ne hai fatte a me. Siamo stati sempre legati, anche quando eravamo impegnati con altre relazioni e tutte le volte che ci rivedevamo era sempre come la prima volta”.

Il racconto prosegue: “Alla fine mi sono stancato e ho messo un punto. Nonostante questo ho sempre continuato a volerti bene e quando ho saputo che andavi al GF Vip ero felice. Mi sono mosso per supportarti anche al televoto e mai mi sarei aspettato di sentire da parte tua dei commenti così brutti e offensivi parlando di me”. E su Nikita Pelizon e George Ciupilan? Matteo non ha sollevato alcuna critica, anzi si è detto felice del loro legame. Anche se il gieffino, legato a Diamante da un rapporto di amicizia, ha ammesso di non potersi spingere oltre.