Al GF Vip 7 Nikita Pelizon è scoppiata in lacrime e tutti sono rimasti molto amareggiati da questa situazione. In particolare, i seguaci della concorrente si sono schierati apertamente dalla sua parte e hanno puntato il dito contro chi l’ha fatta soffrire maledettamente. Inizialmente lei sembrava avesse reagito normalmente ad un brutto episodio, ma poi il crollo emotivo c’è stato e il pianto è stato una naturale conseguenza. A supportarla ci ha pensato George Ciupilan, che ha ricevuto tantissimi complimenti dal pubblico.

In una delle tante giornate del GF Vip 7, Nikita Pelizon non ha retto e l’emozione l’ha travolta improvvisamente e definitivamente. Le lacrime sono uscite copiose e ci è voluto l’intervento del compagno di avventura per provare a far migliorare il suo morale. Sicuramente ci saranno ulteriori strascichi legati a questa vicenda, infatti non è da escludere un duro faccia a faccia. E poi lunedì prossimo Alfonso Signorini potrebbe chiedere un ulteriore confronto per cercare di rasserenare gli animi.

GF Vip 7, Nikita Pelizon in lacrime per colpa di Patrizia Rossetti

Dunque, nella casa del GF Vip 7 e precisamente in giardino, Nikita Pelizon è finita in lacrime e immediatamente è arrivato in suo soccorso George Ciupilan. La vippona non ha detto granché e ha preferito rimanere in silenzio, senza fornire molte spiegazioni sul suo malessere psicologico. Ma, leggendo attentamente i commenti degli utenti Twitter, si è scoperto tutto e la colpevole di questa situazione è una coinquilina, che ha avuto un atteggiamento tutt’altro che gradevole con lei.

In tanti hanno apprezzato questa vicinanza di George nei riguardi di Nikita Pelizon. Il sito Novella 2000, che ha citato alcuni internauti, ha scritto che alla base del pianto della ragazza ci sia stata un’aggressione verbale di Patrizia Rossetti per un mozzicone di sigaretta non raccolto da Nikita. Chi ha postato il video ha commentato: “Nikita piange e George va subito ad abbracciarla e cerca di farla ridere. La loro amicizia è la cosa più vera di questa edizione, non si discute”. E poi sono arrivati altri tweet.

Nikita piange e George va subito ad abbracciarla e cerca di farla ridere 🤍



Dopo le lacrime di Nikita Pelizon, altri utenti Twitter hanno voluto aggiungere: “Grazie George, su di te ci si può contare”, “Vi amo tanto”, “Nikita sei una di noi”, “Patrizia l’ha praticamente aggredita a tutti nel cortiletto per aver lasciato un mozzicone. Lei ha risposto ok, ma ci è rimasta abbastanza male. Ci sono modi e modi”.