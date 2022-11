Pesantissimo attacco fuori dal GF Vip 7 per Patrizia Rossetti. Nemmeno il tempo di riprendere la sua avventura nella casa, dopo essere uscita temporaneamente per superare il coronavirus, che è arrivata una stoccata durissima nei suoi confronti. Non è stata l’unica ad essere stata tirata in ballo da questa persona molto vicina ad uno dei concorrenti, la quale ha anche criticato mettendole sullo stesso piano le inquiline Sarah Altobello e Wilma Goich. Ma certamente per Patrizia è arrivato un giudizio nettissimo.

Dunque, lei ancora non sa niente ma all’esterno del GF Vip 7 Patrizia Rossetti è stata disintegrata da un personaggio famoso. La vippona, intanto, ha rivelato i momenti legati al Covid: “No non c’era la televisione, facevamo tutto con il telefono. Noi vedevamo proprio tutta la puntata, non come voi. Abbiamo visto anche la fine Nikita che parlava di Luca. Con Wilma abbiamo parlato a distanza in albergo e lei mi diceva che con Daniele è amicizia. Adesso qui cambia versione e parla di amore platonico”.

Leggi anche: “Ecco come abbiamo fatto a…”. GF Vip, Patrizia Rossetti torna nella casa e spiffera tutto: “Le urla…”





GF Vip 7, Patrizia Rossetti attaccata da Guendalina Tavassi

Al GF Vip 7 Patrizia Rossetti è una di coloro che stanno sin dall’inizio nella casa più spiata d’Italia. E lei ha criticato uno dei nuovi arrivati. In queste ore è stata attaccata da una vip: “Voglio parlare di quello che è successo dentro la casa, da quando sono rientrate Wilma e Patrizia Rossetti. Non so per quale motivo si siano accanite contro di lui, hanno cominciato a dire le cose dietro. Davanti sorridono e fanno finta di nulla quelle due streghe megere. Odio la falsità della gente, se non sopporti qualcuno non dovresti riderci insieme”.

Ad essersi arrabbiata Guendalina Tavassi, che ha difeso il fratello Edoardo. L’ex Isola dei Famosi ha proseguito sui social, come riferito dal sito Biccy: “Si sbellicavano a terra insieme a Sarah Altobello. Capite la falsità? Dietro poi dicono le cose peggiori e anche: ‘ma chi è? Ma che ha fatto questo? Lui è uscito da un reality ed è entrato in un altro’. Innanzitutto vorrei precisare che lì dentro non è che sia pieno di attori hollywoodiani. Poi uno dovrà pur iniziare la propria carriera”. Prima di demolire ancora di più la Rossetti.

Guendalina ha tirato arco e frecce contro Wilma , Patrizia e sarahhh , GUENDA SEI TU IL GRANDE FRATELLO SEI TUUUUU #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/42J9EVOYNH — Spinacino ossessionato (@gicarestik2) November 25, 2022

Infine, Guendalina ha chiosato così su Patrizia Rossetti: “C’è chi entra per iniziarla e poi purtroppo anche chi, come Patrizia, entra perché ormai la sua carriera l’ha finita. Eccola qui, acciaio inox”. Staremo a vedere se la sorella di Edoardo Tavassi tornerà ancora al GF Vip 7 per qualche confronto diretto.