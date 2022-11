Ancora un momento privato al GF Vip 7. Un bacio tra le due concorrenti è scattato nelle ultime ore nella casa più spiata d’Italia e il pubblico è letteralmente impazzito. Durante l’appuntamento col telegiornale del reality show di Alfonso Signorini, Attilio Romita ha annunciato qualcosa di molto interessante che poi si è davvero realizzato. Tanto entusiasmo dei telespettatori, ma anche degli altri compagni di avventura e chissà se non potremo parlare di una nuova coppia in arrivo nei prossimi giorni.

Nelle mura del GF Vip 7 c’è stato questo bacio improvviso tra le due concorrenti e tutti sono andati in visibilio. E nelle scorse ore si era saputo già di un altro episodio analogo. Attilio Romita ha fatto un’importante rivelazione a Charlie Gnocchi: “Che poi per il bacio più lungo del mondo avremmo dovuto mettere Giaele e Micol, perché lo sai no? Lo hanno confermato. Giaele ieri a Micol glielo ha chiesto ‘Lo posso dire? Lo posso dire?‘, Micol era un po’ arrossita in viso, poi ha detto ‘Sì, Giaele ci ha provato con me‘.

GF Vip 7, bacio tra due concorrenti durante il tg: chi sono

Dunque, nel corso del tg del GF Vip 7 il bacio tra le due concorrenti ha rubato la scena. Queste le parole di Attilio Romita, riportate dal sito Novella 2000: “Sapete che la Casa del Grande Fratello è la Casa dei record. Bene, oggi abbiamo l’opportunità di darvi in diretta un tentativo storico: il bacio più lungo del mondo. Il record mondiale precedente a questo è di 72 ore. Ci racconta tutto dal van il nostro inviato Charlie Gnocchi”. E all’improvviso sono apparse le due ragazze, che si sono baciate sulle labbra.

Ad essersi baciate appassionatamente, anche se per gioco e per dare vita al servizio del tg, le gieffine Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Poi hanno anche lanciato un messaggio ai telespettatori: “Vogliamo dimostrare che quando c’è l’amore non serve cibo o acqua. Ma soprattutto, mi raccomando non fate la guerra ma l’amore”. Momento esilarante e decisamente apprezzato dal pubblico, che ha fatto i complimenti alle due vippone. E anche Attilio e Charlie hanno gradito particolarmente questo sketch.

La pagina Soleilandia, che ha postato il video, ha scritto: “Il bacio saffico tra Nikita e Giaele. A me di loro due interessa”. Tanti like e apprezzamenti da parte degli utenti Twitter, che stanno apprezzando sempre di più il percorso delle due gieffine, con la speranza che possano arrivare fino in fondo.