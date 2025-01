C’è Posta per Te, un colpo di fulmine lungo 60 anni. Ha dell’incredibile la storia raccontata nella puntata di sabato 18 gennaio da Maria De Filippi: “Lui si chiama Gaetano e lei si chiama Giovanna. Per lui è un colpo di fulmine, per lei anche. Lei è pazza di lui e continua a scrivergli, ma lui si distrae per una certa Maria. Maria oggi non c’è più, peccato che son passati 60 anni“.

In studio entra Gaetano che tanti anni fa, da giovane militare, aspettava l’autobus a Napoli. Ad un certo punto è arrivato l’autobus e affacciata c’è lei, Giovanna, 16 o 17 anni. Lui la guarda e s’innamora: “Che bella ragazza che sei” le urla. Lei le chiede la rivista che aveva con sé, lui gliela dà, ma ci scrive sopra nome, cognome e indirizzo. Un mese dopo Giovanna le scrive e le svela il suo nome. Per tre licenze consecutive Gaetano la va a trovare ad Ascoli Piceno. I due si fidanzano, poi però quando torna a Salerno si innamora di Maria e decide di sposarla…

Gaetano cerca Giovanna, a C’è Posta per Te si presentano in sette

Una volta tornato a casa Gaetano non risponde più alle lettere di Giovanna e si sposa con Maria. Poi, però, quando resta vedovo, si ricorda di quell’amore giovanile e decide di rintracciarla. Si affida a C’è Posta per Te e Maria trova ben sette donne con quel nome e cognome. Si presentano tutte in studio. Ma nessuna di loro sembra ricordarsi del bel militare conosciuto 60 anni fa.

Gaetano si rifiuta anche di dire il suo nome: “Lo dovete indovinare voi” dice, scatenando le risate del pubblico in sala. Dà una serie di indizi, ma ancora niente. Ad un certo punto l’uomo consegna la rivista “un Grand Hotel del ’65” e così Giovanna ricorda tutto: si mette le mani nei capelli e fa “A Napoli, a Napoli. Gaetano si chiama…”. Lui è felicissimo, lei scherza: “Da giovane non era così…”.

Tra risate e nostalgia Gaetano fa dei regali a Giovanna: le alici di Cetara e dei cioccolatini. La busta si apre e finalmente Gaetano e Giovanna possono riabbracciarsi, 60 anni dopo. Chissà se l’amore avrà resistito tutto questo tempo. Ma la Carrambata è riuscita perfettamente. L’uomo saluta tutte le Giovanna ‘sbagliate’ e lascia lo studio con il suo primo colpo di fulmine.

