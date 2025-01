È uscita volontariamente dal Grande Fratello e sorpreso tutti, anche Alfonso Signorini: fino alla scorsa settimana Jessica Morlacchi era nella casa dove per parecchie settimane è stata tra i grandi protagonisti. Poi è arrivata una lite violentissima con Helena Prestes, talmente violenta da far intervenire la produzione con un provvedimento disciplinare che ha coinvolto anche Ilaria Galassi.

Le tre sono finite in nomination d’ufficio e dunque al televoto. A quel punto la ex cantante dei Gazosa, in totale disaccordo con la punizione identica alla modella brasiliana, ha preferito fare le valige. A nulla sono serviti gli interventi di compagni e opinioniste: Jessica non ha sentito ragioni ed è uscita dal reality di Canale 5.

Jessica Morlacchi riempita di critiche: “Vergognati”

È poi tornata sia in casa che in studio per dei confronti e l’ultimo faccia a faccia è andato in scena giovedì scorso. Con Helena, ovviamente. Ma di fatto Jessica Morlacchi ora è tornata alla sua vita e proprio in questi giorni sta facendo uscire il suo nuovo singolo intitolato “Ambaradam”.

“Questa è una sorpresa speciale per tutti NOI! Ambaradam sarà vostra da venerdì 24 Gennaio. Sono emozionatissima di tornare in musica…”, la didascalia della breve clip pubblicata sul suo profilo Instagram. Peccato che sotto il post i commenti siano praticamente tutti negativi.

Non tanto per la canzone in sé ma per lei e il suo carattere. C’è anche chi critica il singolo ma la maggior parte degli utenti si riferiscono alla sua esperienza al Grande Fratello. “Sta canzone non se se po sentì, ma cantante DE CHE”, “Di una volgarità unica”, si legge. E ancora: “Puoi avere la voce bellissima, ma se hai l’anima perfida, la canzone non arriva”, “Ma vergognati…altro che cantare..cura la tua cattiveria”, “Tutta sta caciara alla fine era per la canzone”, “Mai ascolterei una tua canzone”.