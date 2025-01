Al Grande Fratello, e in questa edizione più che mai, i legami sono piuttosto complessi tra i concorrenti e gli equilibri più che precari. Le cose possono cambiare nel giro di un attimo, con il risultato che la domanda è sempre questa: tutto vero o strategie? Parliamo di Helena Prestes. È uscita da quasi una settimana ma il suo nome continua a essere fatto dentro e fuori la casa.

Anche da Javier, ovviamente. Si è sempre saputo che il pallavolista ha un legame speciale con la modella ma, dopo l’eliminazione di quest’ultima dal Grande Fratello, sembra che qualcosa sia cambiato. Per poi cambiare di nuovo però. Ma andiamo con ordine. Nella serata di giovedì 16 gennaio, durante una chiacchierata con Alfonso Signorini e Zeudi Di Palma, il concorrente argentino è stato messo di fronte a una scelta, nella quale si parlava delle sue preferenze.

GF, Javier stupisce su Helena

Zeudi e Javier Martinez stavano facendo un po’ di conversazione insieme ad Alfonso, parlando di donne e sono state tirata in ballo Nikita, Helena e la sua amica Dayane Mello, tutte tra l’altro passate per la porta rossa della casa. W quando Zeudi ha chiesto una scelta, domandando: “E tra Dayane ed Helena? Io Helena!”, Javier Martinez non ha avuto dubbi.

Ha scelto subito Dayane, senza pensarci su. “Ma sei serio? No, per me è Helena per la vita”, ha risposto Zeudi, decisamente stupita dalla scelta del coinquilino. Anche il pubblico è rimasto stupito: non ci si aspettava questa presa di posizione. Ribaltone, almeno a detta dei fan più romantici, nelle ultime ore.

L’ultimo aereo della giornata è stato infatti destinato a Javier Martinez e Helena Prestes: “Por un beso de la flaca. Helevier”, il testo del messaggio volato sulla casa. Il pallavolista è rimasto piacevolmente sorpreso dalla frase. Poi si è alzato dalla sedia: “Ciao Hele”, ha detto mandandole un bacio e facendo poi il cuore. Fan impazziti: “Più chiaro di così”, “Quei baci hanno sapore d’amore”, “Si è vista la sua emozione”.