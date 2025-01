Un vero e proprio colpo di scena si sta verificando al Grande Fratello. Una protagonista sta per tornare nella casa dopo le brutte notizie sul reality show. Infatti, c’è stato un crollo degli ascolti televisivi nella serata di giovedì 16 gennaio, visto che non si sono raggiunti nemmeno i 2 milioni di telespettatori. E ora si spera che questa decisione possa far aumentare l’interesse per il programma.

Mediaset starebbe facendo di tutto per risollevare le sorti del Grande Fratello e questo ritorno della protagonista potrebbe rivelarsi importante. Si stanno tentando tutte le carte pur di migliorare gli ascolti tv, quindi vedremo la prossima settimana se ci saranno davvero dei risvolti positivi.

Leggi anche: “Ma vai a ca…e”. Grande Fratello, lite tra Lorenzo e Shaila: pubblico con lei





Grande Fratello, protagonista pronta per il ritorno dopo il crollo degli ascolti tv

A dire tutto ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza sui social. In un’Instagram story ha fatto il nome della protagonista, in procinto di concretizzare questo ritorno. Sicuramente potrebbe servire al Grande Fratello per avere un’attenzione maggiore e provare a convincere più telespettatori a sintonizzarsi su Canale 5.

A rientrare sarebbe Helena, anche se temporaneamente stando a Venza: “Volete una bella news? Helena lunedì ritornerà nella casa per un altro confronto ahahahah”. Quindi, ne vedremo ancora delle belle il 20 gennaio, quando la modella brasiliana tornerà a farsi sentire con qualcun altro.

Nella puntata del 16 gennaio si è confrontata con Jessica e Lorenzo, resta da capire cosa farà nel prossimo appuntamento in diretta davanti a Signorini e company.