“No, siamo veramente neri”. The Voice Senior, scoppia il clamoroso caso. Pubblico furioso

The Voice senior, polemiche sullo show condotto da Antonella Clerici. Ieri sera su Rai Uno è andata in onda la semifinale della trasmissione dedicata ai talenti over 60. La formula ormai è nota: in gara ci sono persone “comuni” che nel corso della loro vita non hanno avuto modo di far apprezzare al pubblico la propria voce o artisti che non hanno ottenuto il successo che probabilmente avrebbero meritato. Tutti in cerca di una seconda chance.

La puntata di ieri è arrivata dopo le blind audition, che hanno visto sfilare nelle settimane scorse davanti ai quattro coach (Gigi D’Alessio, Loredana Bertè. Clementino e Arisa) centinaia di aspiranti star provenienti da tutta Italia, ognuna di queste con una propria storia da raccontare. I concorrenti, oltre che con la voce, hanno emozionato il pubblico con il loro vissuto spesso segnato da eventi dolorosi.

The Voice senior, polemiche furiose sulla semifinale del talent

Per i coach il compito di ieri non era facile. Ciascuno doveva eliminare alcuni dei componenti della propria squadra per mandare avanti quelli che secondo loro hanno più carte per giocarsi la vittoria. Qualche decisione in questo senso non è stata apprezzata.

Ad esempio, non è piaciuta affatto ad alcuni la decisione di eliminare Ciro Sciallo, il cantante over che alle audizioni si era presentato con un brano di Pino Daniele,“Quanno chiove”, e che poi era finito in squadra con Clementino. Si era scoperto dopo la sua prima esibizione che Ciro è un amico di vecchia data di Gigi D’Alessio. Per questo l’ex compagno di Anna Tatangelo aveva invitato il concorrente a scegliere una altro coach, per evitare le voci su eventuali favoritismi.

Veniamo a ieri, quando Ciro si è presentato con un altro brano della tradizione napoletana: Luna Rossa. Una esecuzione impeccabile, che però non ha convinto Clementino che non gli ha concesso il pass per la finale.

C’è chi ha commentato che la scelta della canzone sarebbe stata sbagliata. Il brano non avrebbe valorizzato al meglio Ciro. “Vogliamo bene a Clementino, ma ha toppato, ha commesso un errore e così ha finito per danneggiare un suo conterraneo”. Le critiche non hanno risparmiato neanche Gigi D’Alessio. Secondo ad esempio Antonio Romano di Radio Amore Campania, l’ex compagno di Anna Tantangelo, avrebbe dovuto prendere Cito in squadra con sé: “Sono sincero, non mi è piaciuta la scelta di Gigi D’Alessio. Ciro è suo amico, lo sappiamo bene, ma l’arte è arte, e allora perché non valorizzare Sciallo visto che Gigi lo conosce bene?”.

Ciro sicuramente non ha preso bene la cosa. Anche se ha accettato il verdetto con spirito sportivo. Arisa, dal canto suo, ha invitato tutti i concorrenti eliminati a continuare comunque a non smettere di cantare e a continuare a coltivare il proprio sogno.