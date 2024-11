“Mi manda proprio lui”. Sorpresa nell’ultima puntata di The Voice Kids condotta da Antonella Clerici: uno dei giovani talenti in gara ha rivelato in diretta di essersi presentato alle audizioni su consiglio di un big della televisione italiana. “È stato lui a suggerirmi di partecipare”. E Linda, 13 anni, ha seguito alla lettera il consiglio di questo personaggio famoso e amato dal pubblico italiano.

Linda ha conquistato il palco e i cuori dei coach con una magistrale interpretazione di Sei nell’anima di Gianna Nannini. Il primo a girarsi è stato Gigi D’Alessio, seguito poco dopo da Clementino. Alla fine, però, la dodicenne ha scelto di entrare nella squadra di D’Alessio. Ma anche Arisa e Loredana Bertè hanno speso parole bellissime per questa ragazza.

The Voice Kids, la rivelazione a sorpresa di Linda: giudici e pubblico a bocca aperta. “Ecco dove ti avevamo vista”

Alcuni telespettatori l’hanno riconosciuta subito. Non è la prima volta infatti che Linda si esibiva in diretta televisiva. La 13enne ha partecipato infatti anche a Viva Rai 2 di Fiorello. In quell’occasione, senza alcuna prova, Linda aveva cantato Diamonds di Rihanna, lasciando il pubblico del Foro Italico senza parole. “È stato Fiorello a suggerirmi di partecipare a The Voice”, ha raccontato la giovane dopo la sua esibizione.

Linda vive a Bettona, in Umbria, insieme alla mamma Lucia e al papà Venanzio e alla sorella maggiore Anna. I genitori hanno raccontato un retroscena: “Con Fiorello è nato tutto per caso. Noi eravamo a vedere il bellissimo spettacolo di Viva Rai 2 e prima della messa in onda lo showman ha domandato se c’era qualche artista tra il pubblico che voleva esibirsi. La nostra piccola si è fatta avanti coronando così un sogno e regalandoci un momento emozionante”.

Ascoltando la storia di Linda, Arisa ha voluto condividere un ricordo personale legato ai suoi esordi: “C’era un autore a Potenza con cui ho avuto una splendida storia d’amore. Aveva scritto una canzone, ma gli mancava la voce. Io, invece, avevo il testo ma non la musica. Così è nata Sincerità. E poi, Sanremo 2009 è stato un momento cruciale: Paolo Bonolis ha creduto in me quando nessun altro lo avrebbe fatto“.

Gigi D’Alessio, colpito dalla storia di Linda, ha commentato con affetto: “Tesoro, chi non dà fiducia alla tua voce è semplicemente sordo”. Il pubblico in sala ha risposto con un caloroso applauso, chiudendo una serata ricca di emozioni.