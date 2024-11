Venerdì 29 novembre 2024, nella terza puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids, Riccardo Collegari, un giovane talento di soli 12 anni proveniente dalla provincia di Bologna, ha lasciato il segno, conquistando l’intera giuria con una performance che ha del sorprendente. Il ragazzo si è presentato sul palco del programma con una scelta audace: un brano di Eminem, uno dei rapper più leggendari di sempre. In particolare, Riccardo ha interpretato “Lose Yourself”, un brano che non solo è un classico del rap, ma anche uno dei pezzi più tecnici e impegnativi nella storia del genere.

Il percorso di Riccardo, che ha iniziato ad appassionarsi alla musica sin da piccolo, è stato segnato da momenti difficili. Ha raccontato che nel 2023 sua madre ha affrontato un grave problema di salute e, poco dopo, anche lui ha dovuto fare i conti con un problema serio. La musica, però, è stata una terapia per superare quei momenti bui. In particolare, il rap di Eminem ha avuto un ruolo fondamentale nel suo percorso, aiutandolo a esprimere le sue emozioni più intime. “La musica è stata la mia salvezza”, ha dichiarato Riccardo.

Riccardo Collegari conquista la finale di The Voice Kids con un emozionante rap di Eminem

Nel corso della sua esibizione, il giovane cantante ha dimostrato non solo una straordinaria abilità tecnica, ma anche una grande maturità nell’affrontare un brano che rappresenta una vera e propria sfida per qualsiasi artista, anche per i più esperti. “Lose Yourself” di Eminem è celebre per la sua velocità e per la densità delle parole, tanto che il rapper statunitense detiene il record mondiale per la canzone con maggiore frequenza di sillabe al secondo. Il brano richiede un’interpretazione impeccabile, sia dal punto di vista ritmico che vocale. Nonostante la sua giovane età, Riccardo è riuscito a interpretare il pezzo con una fluidità impressionante, gestendo al meglio i rapidi cambi di tempo e le parole che si susseguono a un ritmo incalzante.

La sua performance ha conquistato la giuria, che ha subito apprezzato la sua tecnica e il suo coraggio nel portare un rap di Eminem in un programma come The Voice Kids. Loredana Bertè, Clementino, Arisa e Gigi D’Alessio sono rimasti sbalorditi dalla bravura di Riccardo, ma è stato Clementino, in particolare, a restare colpito dalla sua esibizione. Il rapper napoletano ha deciso di premere il pulsante e portare Riccardo direttamente in finale, un gesto che, come ha spiegato lui stesso, è stato un riconoscimento per la grande qualità della performance. “Non mi sarei mai aspettato una performance del genere. Mi hai sbalordito”, ha detto Clementino, “Ti porto in finale con me”.

Riccardo, visibilmente emozionato, ha ringraziato con il cuore tutti, in particolare l’orchestra che lo ha accompagnato durante l’esibizione. Alla fine, insieme a Clementino, si è lanciato in un divertente freestyle sul tema del cinema, conquistando il pubblico con il suo talento e la sua simpatia.

Il giovane artista ha dimostrato una straordinaria capacità di affrontare uno dei brani più difficili del repertorio rap, un pezzo che ha segnato un’epoca. Eminem è il rapper più veloce della storia. “Rap God”, famoso brano del rapper, deteneva fino al 2020 il record mondiale per la canzone con la maggior frequenza di sillabe al secondo, con 9,36 sillabe al secondo. Ma con “Godzilla”, uscito nel 2020, Eminem ha superato sé stesso, arrivando a 11,3 sillabe al secondo, un ritmo vertiginoso che mette alla prova anche i rapper più esperti.

La performance di Riccardo ha quindi non solo messo in luce il suo talento naturale, ma anche la sua capacità di affrontare una sfida tecnica di tale portata, facendo il pieno di consensi. Il suo coraggio e la sua determinazione gli hanno aperto le porte della finale, dove sicuramente darà il massimo per continuare a incantare il pubblico e la giuria.