In ospedale dopo l’incidente stradale. Grande spavento per il noto personaggio televisivo, amatissimo dal pubblico, che si è ritrovato suo malgrado coinvolto in un episodio spiacevole. “Sono vivo per miracolo”, racconta. La notizia è stata diffusa dallo stesso protagonista attraverso un messaggio sui social media, dove ha aggiornato i suoi follower sulle sue condizioni fisiche e ha fatto un importante annuncio.

“Provo ancora dolore ma sto superando lo spavento”, ha spiegato la celebrità nel suo videomessaggio, lasciando i fan scioccati. I profili social del noto volto televisivo sono stati letteralmente invasi da centinaia di messaggi di sostegno e affetto. L’uomo ha raccontato di aver avuto un brutto incidente in bicicletta e ha mostrato le conseguenze sul suo corpo. A seguito di questo episodio, è stato portato in ospedale per le cure necessarie.

Terribile notizia per Gordon Ramsay, il suo annuncio in un video

“Indossate il casco. Io sono fortunato a essere ancora vivo. Il casco mi ha salvato la vita”, ha esordito Gordon Ramsay nel video in cui racconta ai suoi follower dell’incidente. Ma cosa gli è successo di preciso?

“Questa settimana – spiega nel proseguo del filmato – ho avuto un incidente davvero brutto mentre ero in bicicletta nel Connecticut. Sto bene. Non mi sono rotto le ossa né ho riportato ferite gravi, ma sono un po’ ammaccato e sembro una patata viola“.

Il noto chef ringrazia poi tutti quelli che lo hanno assistito: i medici, gli infermieri e il personale del Lawrence + Memorial Hospital di New London (nel Connecticut) “che si sono presi cura di me e mi hanno visitato, ma soprattutto sono grato al mio casco che mi ha salvato la vita”.

Le parole di Gordon Ramsay hanno fatto il giro del web. Lo chef ha spiegato di non aver riportato fratture, ma solo escoriazioni e una grande botta sul fianco sinistro. Ramsey ha mostrato il livido nascosto sotto la casacca da chef: “Provo ancora dolore ma sto superando lo spavento”, ha detto.

Il celebre chef ha rivolto un appello soprattutto ai papà, ricordando che domenica 16 giugno negli Stati Uniti si festeggia la festa del papà: “Mettetevi in sicurezza con il casco anche quando uscite in bici con i vostri figli”. E conclude. “Buona festa del papà a tutti voi e non trascurate la vostra sicurezza“.