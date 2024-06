C’è una coppia il destino della quale sembra già essere segnato. Ieri, prima di entrare a Temptation Island, sono volati insulti e parole grosse. La sensazione, poi, è stata che solo la provvidenziale presenza delle telecamere abbia evitato che la lite degenerasse. Che quella iniziata ieri sarà una stagione assolutamente atipica, si è capito dall’intervento di Filippo Bisciglia. In maniera assolutamente inaspettate e fuori dal suo ruolo di conduttore ha parlato a chiare note con Jenny.

Jenny che, delusa dagli atteggiamenti del fidanzato Tony, si è sentito dire da Bisciglia quanto segue: “Tony dice di non essere geloso, ma protettivo. Lui che fa il dj ti dice che quel mondo lo conosce molto bene ed è troppo pericoloso. Tutti questi condizionamenti ti hanno portata a sentirti insicura, a vivere in una campana di vetro, ma soprattutto a sentirti sbagliata”.





Temptation Island, Alessia e Lino litigano prima di entrare

“So che fa male sentirsi dire certe cose. Tu ci credi alle sue versioni? Sei una ragazza intelligente e carina, quindi ti meriti il meglio e questo devi ricordarlo. Detto questo, ho un video per te”. Parole destinate ad aver un peso. Ma non è Jenny la ragazza della lite, bensì Alessia. È successo quando Lino ha avuto la possibilità di scegliere per primo la tentatrice che le piaceva di più.

Dopo un commento che non è piaciuto per niente ad Alessia, quest’ultima ha replicato con un po’ di rabbia: “Ti do un cazzotto, mi tolgo la scarpa”. Nel corso della puntata la lite è poi proseguita con Alessia che ha chiesto un falò di confronto immediato e Lino che lo aveva negato.

“Ho scritto a Temptation perché non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”, aveva detto lei nel video di presentazione.

La sensazione è che proprio quella formata a Alessia e Lino sarà la prima coppia di Temptation Island a saltare. Sarà così o ci stupiranno? Solo il tempo farà piena chiarezza su una storia che parte con il piede schiacciato sul freno.