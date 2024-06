Temptation Island 2024, prima puntata e già colpi di scena a raffica . E polemiche. Giovedì sera, 27 giugno, è finalmente iniziata la nuova edizione del programma estivo per eccellenza. Dopo l’arrivo col caicco e le presentazioni ufficiali, anche se il pubblico aveva già conosciuto i protagonisti, le coppie si sono divise e raggiunto i rispettivi villaggi.

Nemmeno il tempo di posare le valige che due dei fidanzati hanno subito fatto infuriare le compagne e il pubblico. Stiamo parlando di Tony e Lino, approdati all’Is Morus Relais per mettere alla prova le loro relazioni con Jenny e Alessia. Sono diventati subito amici e insieme hanno raggiunto la spiaggia dove le single giocavano a beach volley.

Temptation Island, pubblico furioso: la scena che non voleva vedere

Hanno detto di “seguire l’olfatto” mentre arrivavano al campo, poi sono messi a fare gli arbitri anche se più che tenere il punteggio le loro attenzioni erano tutte sui fisici delle single, che ovviamente giocavano in costume. Una scena avvilente per molti telespettatori, che hanno addirittura assistito alla penitenza per la squadra perdente, ossia fare dei piegamenti.

Inutile aggiungere che le fidanzate sono rimaste a bocca aperta nel pinnettu. Ma anche i telespettatori: “Questa scena pietosa non fa ridere – si legge su X tra i tanti commenti del pubblico – È un messaggio di oggettificazione della donna che mi sta infastidendo. Va bene che dobbiamo svarionare sul trash, però così un po’ too much… Letteralmente scimmie“. E un’altra scrive “mi sono sentita a disagio solo nel vederlo“.

Pienamente d’accordo, mi sono sentita a disagio solo nel vederlo #temptationisland pic.twitter.com/oGy9DVaxxH — 인연; (@saudadve) June 27, 2024

la scena del campo da pallavolo una delle cose più agghiaccianti mai viste in questo programma, fuori da qui sarebbe da denuncia, ancora più grave far passare il messaggio che atteggiamenti del genere vadano bene

È tutto così sbagliato #TemptationIsland — Neniruty (@JoyN4ybor) June 27, 2024

Ancora, sempre per la scena al campo da beach volley: “Quest’anno Temptation Island non mi diverte affatto. Soprattutto questa scena della pallavolo: totalmente insensata per le coppie, semplicemente sti due che infastidiscono e fissano le ragazze trattate come carne da macello. Ma che cosa date in televisione?”, “La scena del campo da pallavolo una delle cose più agghiaccianti mai viste in questo programma, fuori da qui sarebbe da denuncia, ancora più grave far passare il messaggio che atteggiamenti del genere vadano bene. È tutto così sbagliato“.