Temptation Island 2024 è iniziato ed è volato subito in tendenza su X. La prima puntata del docu-reality estivo per eccellenza è stata commentatissima, dall’inizio alla fine, e dopo aver visto le presentazioni di coppie e tentatori ‘abbinati’, si è andati subito al sodo. Grandi protagonisti dell’appuntamento di giovedì 27 giugno Tony e Lino, fidanzati rispettivamente con Jenny e Alessia.

Nemmeno il tempo di ambientarsi nel villaggio che le due sono state convocate nel pinnettu. Più e più volte, per la verità, ed è stata subito grossa delusione. Senza contare che Alessia e Lino hanno discusso ancor prima di separarsi. Tornando ai video, lei era senza parole davanti all’atteggiamento del compagno con la single e a un certo punto è praticamente scappata dal pinnettu.

Temptation Island, falò anticipato: la reazione di Lino

Quei video su Lino hanno mandato su tutte le furie Alessia, che senza pensarci due volte e quindi ascoltare i consigli delle compagne di viaggio ha chiesto l’intervento di Filippo Bisciglia e richiesto un falò anticipato dopo solo due giorni dall’arrivo all’Is Morus Relais.

Al conduttore non è rimasto altro che raggiungere il villaggio dei fidanzati per comunicare la notizia a Lino, che è rimasto più che stupito. “Di già?”, ha commentato a caldo per poi sfogarsi con gli altri fidanzati di questa edizione.

“Lei vuole che io stia solo con lei. Vuole che esca solo con lei, che non abbia amici”, ha detto Lino agli altri, che però lo avevano messo in guardia. Si erano accorti anche loro che forse stava un po’ esagerando con la tentatrice. Poi il colpo di scena: ha deciso di rifiutare il falò di confronto anticipato e quindi di non incontrare Alessia. Che, visibilmente delusa, è rientrata nel suo villaggio decisa però a continuare a insistere per parlarci a quattr’occhi.