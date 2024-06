La prima puntata di Temptation Island lascia già scorie pesanti. Alessia ha minacciato di andarsene dopo appena una puntata. Alessia, fidanzata di Lino, che aveva chiamato la redazione nella speranza di recuperare un rapporto che, con il passare di mesi, si stava logorando. “Non ho fiducia in lui. Penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”. Parole che avevano toccato Lino che, da parte sua, non era rimasto in silenzio scaricando la responsabilità sulla fidanzata.

“Ormai è diventata una guerra. Lei è diventata pesante. Vorrei un po’ di libertà” e allora la compagna ha risposto: “Ma la fiducia si guadagna o si dà a chiunque?”. Sta di fatto che la situazione sembra essere già esplosa. Prima la lite all’esterno del villaggio, poi lei che chiede un falò di confronto e viene rimbalzata. E ancora lei che deve fare i conti con una brutta verità.





Temptation Island, Alessia e Lino già ai ferri corti

Tre video che, in maniera inequivocabile, inchiodano Lino, beccato mentre flirta con la tentatrice Maika. Lino ha invitato Maika in camera sua anche a dormire nello stesso letto, scatenando la reazione di Alessia: “Ma quanto è viscido, che schifo”. Poi è scoppiata a piangere. Ed ha aggiunto: “Io non lo voglio vedere più video. Basta. Me lo devono chiamare ora. Faccia di mer*a, non voglio vedere più niente”.

“Voglio spaccargli la faccia, mi basta quello che ho visto. Se lui si rifiuta, vado io di là. Mi fa schifo. Io me ne voglio andare, basta. A me basta questo. Noi non siamo entrati perché non c’è un sentimento, lui mi accusava di essere pazza. Lui è la melma della mia vita, a 29 anni sta ucciso”. In lacrime, ha continuato: “Io l’ho già perdonato. Ora me lo devono portare”.

“Se solo pensa di rifiutare il falò, è meglio che scappa e se ne torna a nuoto a Napoli. Ha tutto questo marcio dentro? Sapeva che c’ero io dall’altra parte”. Ha poi chiamato Filippo Bisciglia per richiedere il falò di confronto. Il conduttore ha così comunicato a Lino la decisione della fidanzata poi ha riportato quanto successo. “Sono andato nel villaggio oggi pomeriggio, mi aveva detto che ci avrebbe pensato. Ma ora ha deciso di rifiutare”.