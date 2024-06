“Chiudono”. Mattino 5, la decisione di Mediaset su Federica Panicucci e Francesco Vecchi è arrivata

Venerdì sera si è svolto un evento speciale presso lo storico locale Savini in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, per celebrare la conclusione di due dei programmi televisivi più amati del palinsesto di Mediaset: “Mattino 5″e “Mattino 4”. La serata ha voluto omaggiare non solo il successo dei programmi, ma anche il grande lavoro di squadra.

“Mattino 5″e “Mattino 4” hanno offerto un mix di informazione, intrattenimento e approfondimento che hanno saputo conquistare una vasta audience. Federica Panicucci, con la sua professionalità e il suo carisma, è riuscita a creare un legame unico con il pubblico, rendendo ogni puntata un appuntamento imperdibile.

Mattino Cinque e Mattino 4 chiudono con ascolti ottimi

Mattino Cinque e Mattino 4 hanno chiuso i battenti e hanno incassato ascolti a dir poco pazzeschi. “Mattino Cinque News”, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi nei dieci mesi di programmazione, da settembre a giugno, è leader assoluto di fascia con una media del 19.1% di share.

Ottimi numeri anche per il giovanissimo “Mattino 4”. Il programma – partito a marzo e condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti – ha raddoppiato gli ascolti della sua fascia su Rete 4 e raggiunto infatti una media del 4.8% di share. Mattino Cinque News da lunedì 1°luglio, alle 8.40 passa il testimone su Canale 5 a “Morning News” condotto da Dario Maltese per tutta l’estate.

Mattino Cinque e Mattino 4 andranno in onda per l’ultima volta venerdì 28 giugno e, come detto, hanno chiuso la stagione con dei numeri ottimi in fatto di ascolti. “Mattino Cinque News” e “Mattino 4” hanno festeggiato la fine della stagione con un evento speciale, una festa in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, nello storico locale “Savini”.