È morto il bambino di 10 anni caduto in un pozzo a Siracusa. Sono state ore d’angoscia, ma purtroppo è arrivata la notizia peggiore. A Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, un bambino è caduto in un pozzo profondo oltre 10 metri situato in campagna. Una donna, resasi conto dell’accaduto, si è calata nel pozzo ma non è riuscita a salvare il piccolo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno fatto di tutto per salvare i due. Anche il Nucleo Speleo Alpino fluviale ha collaborato alle operazioni di recupero. Presente sul posto pure l’elicottero Drago 148 decollato dall’aeroporto Catania Fontanarossa. Dopo alcune ore il corpo senza vita del piccolo è stato recuperato.

Cosa è successo, indagini in corso

Non è ancora chiara la dinamica che ha portato il piccolo a cadere nel pozzo. La metà del pozzo era pieno d’acqua. A quanto pare il bambino stava partecipando ad un campo estivo. Probabilmente è caduto nel pozzo mentre stava giocando o passeggiando lì vicino.

Dopo diverse ore di operazioni i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare la donna di 53 anni che si era calata nel pozzo per salvare il piccolo. La signora, probabilmente un’educatrice, è stata trasportata in ospedale in stato di choc. Invece per il bambino non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno recuperato il suo corpo purtroppo senza vita.

Il sindaco di Palazzolo, Salvatore Gallo, è arrivato sul posto e ha seguito da vicino le operazioni di soccorso. Nel frattempo la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. L’intera area in cui è avvenuta la tragedia è stata messa sotto sequestro per portare avanti le indagini. Diverisi i punti oscuri della vicenda: c’è da capire perché la donna e il bambino siano arrivati vicino al pozzo e se la cavità era adeguatamente segnalata.

