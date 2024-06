Tragedia in provincia di Avellino, dove un bambino di 8 anni è morto schiacciato da un tavolo di ferro mentre giocava nel cortile della sua abitazione a Montemarano. L’incidente domestico è successo nella serata di ieri, mercoledì 26 giugno, intorno alle 20. Il bambino stava aspettando i genitori appena fuori casa, quando il pesante tavolo con il quale stava giocando si è staccato dal fissaggio e lo ha schiacciato.

Ieri a Montemarano era previsto il concerto del cantautore Povia insieme ad Antonio Manganiello, ma i festeggiamenti in onore dei santi Giovanni e Paolo sono stati sospesi a causa della tragedia che ha colpito la famiglia e l’intera comunità del paesino in provincia di Avellino.

Malore in palestra, Antonio muore davanti agli amici: la scoperta dei carabinieri





Montemarano, bimbo di 8 anni morto schiacciato da un tavolo

Il bambino era figlio unico di una coppia che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte. La famiglia si stava preparando per andare alla festa patronale in corso in una vicina frazione, ma una volta usciti in giardino, i genitori hanno trovato il piccolo schiacciato dal tavolo. Immediata la chiamata al 118, con l’arrivo sul posto degli operatori che hanno provato a salvare la vita del bimbo.

Inutili i tentativi, il grosso tavolo di ferro ha schiacciato il bambino provocandogli delle ferite mortali e quindi è stato dichiarato il decesso sul posto. Sconvolta la comunità di Montemarano, che si è stretta intorno alla famiglia con tantissimi messaggi di vicinanza. Il sindaco, Beniamino Palmieri, ha proclamato il lutto cittadino.

“Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione – ha scritto sui social il primo cittadino -. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino”.