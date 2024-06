“Devo dire questa cosa su Lino”. Temptation Island, bomba sul concorrente e la tentatrice: furia social

Si parla ancora moltissimo della prima puntata di Temptation Island 2024. Gli ascolti sono stati altissimi e Filippo Bisciglia ha subito festeggiato il risultato con un video sui propri canali social. Tuttavia, le opinioni del pubblico che si leggono sul web sono discordanti.

Ci sono telespettatori letteralmente esaltati dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island. Il nuovo cast sembra promettere scintille e già nella prima puntata non sono mancati colpi di scena. Altri, invece, hanno criticato il programma sostenendo che certi messaggi veicolati siano sbagliati. Uno dei personaggi più discussi è sicuramente il barbiere napoletano Lino. Anche i Vip si stanno esprimendo.

Leggi anche: “Provvedimento severo per Tony”. Temptation Island, pubblico nero per il fidanzato di Jenny





Temptation Island, bomba su Lino: pubblico social inferocito. Cosa si è saputo

Andrea Delogu è una delle fan dichiarate di Temptation Island. Poco fa, la conduttrice tv e radio ha deciso di svelare un retroscena sul programma di Canale 5. La Delogu ha inizialmente espresso un giudizio su quei fidanzati che cadono subito nella tela tessuta dalle tentatrici. Molti lo hanno letto come un riferimento a Lino, il fidanzato di Alessia, che appena entrato nel villaggio ha perso subito la testa per la bella e provocante Maika.

“Sto recuperando Temptation Island. Ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credano che le corteggiatrici siano interessate sul serio? Cioè, va bene la prima stagione, ci poteva stare, ma poi… che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool?“, si è chiesta la Delogu.

Questo tweet ha scatenato ovviamente un dibattito molto acceso, tra chi la pensa come l’attrice e chi invece ritiene che sia perfettamente normale che questo avvenga.

Una comunicazione per Lino: la sua fidanzata Alessia ha richiesto un falò di confronto anticipato… Accetterà? #TemptationIsland pic.twitter.com/ZNA1IxGq7w — Temptation Island (@TemptationITA) June 27, 2024

In mezzo alle varie teorie, un utente ha lanciato una tesi diversa: “Più semplicemente il copione che devono seguire… secondo te dopo anni, se tengono veramente a salvare la coppia, fanno i cretini dopo 10 minuti? Dai Andrea, sei troppo intelligente per non arrivarci (specialmente vivendo nel mondo dello spettacolo)”.

A stretto giro è arrivata la risposta di Delogu. La presentatrice ha svelato qualcosa che ha sorpreso i suoi follower: “Conosco uno degli autori. Nessun copione alle coppie. Di nessun genere. Pensa che grandi attori sarebbero…”.

Sto recuperando temptation island, ma come è possibile che dopo 10 anni i ragazzi ancora credono che le corteggiatrici siano interessate sul serio?



Cioè va bene la prima stagione, ci poteva stare ma poi… che problema è? Dispercezione di sé stessi? Ego? Alcool? — Andrea Delogu (@andreadelogu) June 29, 2024

Tuttavia, Delogu non è riuscita a convincere tutti: “Vabbè dai Andrea, non ci sarà un copione, ma penso che se su (per dire) 8 coppie, 6 ci tengono ed entrano e fanno i frati, il programma neanche inizierebbe, no? Bene o male sanno che tenendo certi comportamenti poi si aprono anche porte lavorative nei programmi Mediaset”.