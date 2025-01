Anche un collegamento a sorpresa nella puntata di giovedì 16 gennaio del Grande Fratello, quello con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. A poche ore dall’annuncio della nascita del loro primo figlio, i due hanno salutato in diretta Alfonso Signorini e i concorrenti di questa edizione. Nel pomeriggio di giovedì, infatti, è arrivata la prima foto social a 3 e la notizia ufficiale del parto.

Benvenuto al piccolo Kian Salemi Pretelli, che in realtà, come spiegato successivamente dai neo genitori, è venuto al mondo venerdì 10 gennaio. Quindi quasi una settimana fa. Dopo essersi goduti in privato questi primi giorni da mamma e papà, giovedì 16 hanno decido di far sapere a tutte le persone che li seguono la lieta notizia, che i fan aspettavano con ansia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al GF: “Signorini, te l’abbiamo fatta”

Nel corso della diretta del GF, dunque, Alfonso Signorini si è collegato con Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ha spiegato ai concorrenti che i due si sono conosciuti anni fa nella casa e che sono stati una delle tante coppie su cui in molti non avrebbero puntato un euro. E invece…

Dopo aver salutato tutti, l’influencer ha raccontato un retroscena curioso: di aver tenuto nascosta la nascita di Kian anche allo stesso Alfonso Signorini, nonostante quest’ultimo l’avesse contattata proprio il giorno del parto per avere notizie. “Te l’abbiamo fatta anche a te”, ha detto ridendo da casa sua.

Quindi Giulia Salemi ha rivelato che proprio venerdì 10 Signorini aveva chiesto a entrambi: “Quando divento zio?”. Ovvio che hanno preferito evitare di raccontare al conduttore la verità. La neo mamma ha raccontato di aver risposto ad Alfonso che sarebbe stato addirittura il primo a saperlo, mentendo. “Sei un po’ streghetta” ha detto la Salemi ad Alfonso. “Peggio dell’oracolo di Delfi“, ha aggiunto Pierpaolo. Signorini ha poi lasciato qualche secondo di interazione tra Giulia, Pier e Stefania Orlando, che ha assistito in prima persona alla nascita del loro amore.