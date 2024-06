Non c’è una data precisa ma, a quanto si apprende, la nuova di Tale e Quale Show che, dovrebbe partire in prima serata su Rai1 il 27 settembre, 24 ore prima dell’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Carlo Conti, da parte sua, è già al lavoro per chiudere il cerchio intorno a cast e giuria. Per quest’ultima arriva un nome pesantissimo che fa felice tutti. Diversamente da quanto accade per i concorrenti che, secondo una parte del pubblico, non sarebbero proprio il massimo.

Il motivo? Una larga fetta potrebbe arrivare della galassia Grande Fratello. Sarebbero al vaglio i nomi di Manila Nazzaro, Carmen Di Pietro, Milena Miconi e Patrizia Pellegrino. E ancora Sophie Codegoni, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi che seguirebbe così le orme di sua sorella Guendalina. Tornando alla giuria, non ci sarà Loretta Goggi.





Tale e Quale Show, Iva Zanicchi possibile nuova giudice

A spiegare il motivo ci aveva pensato lei. “Vi dico tutto questo perché penso dobbiate essere i primi a sapere che ho deciso di non partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show (programma che resterà sempre nel mio cuore) come a qualsiasi cosa che possa tenermi lontana dal vivere questa nuova emozione”.

“Costanza, il suo compagno e il piccolo ci rendono partecipi della loro storia, ridando alla nostra vita un nuovo vigore che difficilmente potrebbe riuscire a regalarci un’altra esperienza: un’ondata di amore, condita di allegria, rinnovata speranza e (colmo dei colmi per chi ha una certa età) tanta voglia di ricominciare a fare progetti di vita”.

E allora ecco spazio al potenziale arrivo di Iva Zanicchi. “Come giudice sarei comunque onesta e sincera, ma avrei anche un profondo rispetto per il lavoro e l’impegno che ogni concorrente mette nelle imitazioni”, ha detto al settimanale Nuovo. Lasciandosi poi scappare una frase sibillina: “Non so ancora nulla, però mi divertirebbe…Può darsi che il mio manager abbia parlato di me e, se così fosse, ci andrei molto volentieri…”. Che Carlo Conti si sia già mosso?