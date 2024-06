Un dramma ha sconvolto un’intera famiglia e anche tutta la città dove il giovane viveva. Simone Cian è morto a 29 anni mentre stava dormendo. I familiari quando hanno raggiunto la sua abitazione hanno fatto la terribile scoperta, trovandolo già senza vita. Hanno chiamato urgentemente i soccorsi, ma i sanitari del 118 hanno solamente proceduto alla constatazione della sua dipartita.

Simone Cian è morto a 29 anni in maniera improvvisa. La sua famiglia è stata ovviamente travolta da un dolore indescrivibile, visto che nessuno aveva pensato che potesse andarsene per sempre così precocemente. Ma è successo qualcosa di inatteso che lo ha strappato alla vita troppo presto, nonostante avesse davanti a sé tanti anni da godersi.

Simone Cian è morto a 29 anni: si è addormentato e non si è più svegliato

La tragedia ha sconvolto il Veneto e soprattutto la città di Treviso. Simone Cian è morto nel sonno a 29 anni nella sua casa di via Ghirlanda, nel quartiere Santa Maria del Rovere. Lavorava come giardiniere, infatti una volta terminato di studiare Agraria ed Enologia aveva avviato un’azienda di giardinaggio. Le sue grandi passioni erano le piante, i vini, la montagna e trascorrere del tempo coi suoi più cari amici all’interno del Parco dello Storga.

Secondo quanto ha fatto sapere la famiglia del 29enne, non aveva malattie cardiache e non aveva accusato altre problematiche di salute. Eppure è morto improvvisamente nel sonno, presumibilmente per un malore, forse un infarto. A dirgli addio sono soprattutto la mamma Lorena, il papà Luciano e la sorella Valentina. L’ultimo saluto con la celebrazione dei funerali è programmato per il 21 giugno nella chiesa di Santa Bona.

Inoltre, nel manifesto funebre è stato chiesto dai parenti che non ci siano fiori, bensì offerte per l’associazione Retina Veneto APS, ovvero l’associazione per la retinite pigmentosa.