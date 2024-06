Carlo Conti è stato scelto come conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025, ma anche dell’edizione successiva. Ora stanno iniziando ad emergere le prime interessanti notizie su chi dovrebbe collaborare con lui. Ed ecco che è spuntato il nome di una possibile co-conduttrice, che sarebbe molto amata dalla gente.

Infatti, Carlo Conti sta lavorando in questo periodo all’organizzazione di Sanremo 2025 e il suo compito non è unicamente quello di ascoltare tutte le canzoni ricevute per selezionare le migliori. Il ruolo della co-conduttrice è altrettanto importante e quindi il presentatore avrebbe già buttato gli occhi su una grande professionista.

Carlo Conti e Sanremo 2025, chi dovrebbe essere la sua co-conduttrice

Ovviamente nei prossimi mesi sapremo qualcosa in più, visto che le decisioni di Carlo Conti su Sanremo 2025 diventeranno ufficiali. Ma per ora stanno circolando le prime indiscrezioni, stavolta relative alla co-conduttrice, che dovrebbe essere una donna che si è fatta già apprezzare tantissimo da molti telespettatori in determinati programmi.

Ad affiancare Conti, secondo il sito Angolo delle Notizie, potrebbe essere Andrea Delogu. Lei si è fatta ammirare non poco soprattutto al Tim Summer Hits, ora sarebbe pronta a fare un ulteriore salto di qualità e a salire quindi sul palco dell’Ariston. Allo stato attuale né il direttore artistico di Sanremo né la presentatrice hanno rilasciato commenti, ma tra non molto dovremmo saperne di più.

Andrea Delogu, 42 anni, oltre a quello 2024 è stata protagonista anche nel 2022 e 2023 al Tim Summer Hits. Lei l’anno scorso è stata anche al PrimaFestival e continua anche la sua esperienza come conduttrice radiofonica. Ora potrebbe approdare a Sanremo per la definitiva consacrazione.