“Non vengo più sul tuo letto!”. Si scatena la furia di Stefania Orlando sul povero coinquilino. Per lui è finita malissimo. La conduttrice, che da settimane aveva mantenuto un atteggiamento pacato nella Casa del Grande Fratello, ha deciso di non lasciar correre una battuta che l’ha infastidita profondamente.

Tutto è cominciato durante una serata tranquilla, quando Stefania, in un gesto affettuoso, ha poggiato la testa sulla spalla di un concorrente mentre chiacchieravano. Un altro inquilino, però, ha colto l’occasione per fare un commento sarcastico: “Fa così con tutti, non ti far abbindolare”. Una frase che Stefania non ha tollerato e che l’ha spinta a rispondere senza mezzi termini.

“Non vengo più sul tuo letto”. Grande Fratello, Stefania lo rimprovera in pubblico: “Non hai fatto una bella cosa”

Bernardo Cherubini “fulminato” da Stefania Orlando. Mentre Maxime Mbanda, il concorrente con cui lei stava parlando, si è trovato coinvolto suo malgrado. “Stai dicendo di me?” ha chiesto Stefania, visibilmente infastidita. Poco prima prima si era appoggiata con la testa sulla palla del rugbista, in un momento di vicinanza. Ha poi spiegato che il suo gesto era stato del tutto innocente e amichevole, senza nessun secondo fine: “Volevo solo dimostrarti vicinanza, niente di più”.

Bernardo ha spiegato che un episodio simile era avvenuto qualche sera prima, con lui protagonista. Stefania si era avvicinata al suo letto per dargli la buonanotte e gli aveva appoggiato la testa sulla spalla. Cherubini ha cercato di placare la furia della Orlando, dicendo che si trattava solo di uno scherzo, ma Stefania non ha mollato: “Uno scherzo? Con certe cose non si scherza. Serve rispetto”. La tensione è aumentata quando Amanda, un’altra inquilina, è intervenuta per difendere Stefania, sostenendo che Bernardo avrebbe dovuto comportarsi diversamente: “A volte basta chiedere scusa”.

Stefania, però, ha voluto mettere subito in chiaro il suo punto di vista: “Non voglio che i miei gesti vengano fraintesi. Ti stimo come persona, ma questo non vuol dire che accetto certi atteggiamenti”. Bernardo, messo all’angolo, si è scusato, pur cercando di sdrammatizzare: “Sei permalosa, non volevo offenderti”. La discussione sembra essersi risolta con un chiarimento, ma nella Casa, dove ogni parola pesa come un macigno, le incomprensioni possono riemergere da un momento all’altro. Pace fatta o solo una tregua temporanea?