Dopo la terribile lite al Grande Fratello tra Helena e Jessica, non solo i fan di Jessica, anche i suoi familiari sono intervenuti e sul profilo Instagram hanno scritto che prenderanno dei provvedimenti: “Questo non basta per squalificare Helena Prestes dal gioco? La famiglia di Jessica ovviamente si riserverà a prendere provvedimenti“.

“Chiediamo la squalifica di Helena Prestes per il suo comportamento scorretto nei confronti di Jessica Morlacchi. Tali atteggiamenti sono inaccettabili di fronte a qualunque cosa e compromettono lo spirito di correttezza e rispetto che dovrebbe caratterizzare la competizione. Confidiamo che vengano adottati dei provvedimenti adeguati per tutelare tutti i partecipanti“, scrive la famiglia di Jessica Morlacchi.

Leggi anche: “C’è un avviso per noi”. Comunicato ufficiale del Grande Fratello, Luca e Lorenzo leggono agli altri







Grande Fratello, pubblico contro Jessica Morlacchi

“Ma non avete nemmeno un po’ di vergogna a sentire quello che esce dalla bocca di Jessica?? Ma veramente la famiglia di questo elemento la supporta. Se volete davvero aiutarla fatela uscire dalla casa e aiutatela, che è evidente che ha problemi di comportamento”, “Helena merita rispetto. 3 Mesi di insulti… Ha fatto bene non potete permettere di portare all’esasperazione una persona. Helena”, “Dal video EMERGE in modo estremamente chiaro che Jessica ha agito con LUCIDITÀ’ e determinazione per portare Helena a un punto di ROTTURA EMOTIVA con l’intento di ELIMINARLA dal gioco, oltre ad essere xenofobo e prevenuto”, si legge tra i commenti del post pubblicato sulla pagina Instagram della cantante.

Sono in molti sui social a chiedere che vengano presi dei provvedimenti nei confronti di Helena: “Questo è da squalifica, spero che anche la famiglia di Jessica si muova e faccia qualcosa”. “Tirare un bollitore e dell’acqua, serve altro per eliminarla?”. Ma fuori dalla casa è bufera contro Jessica, dipinta da molti utenti come una provocatrice seriale che meriterebbe di essere mandata via subito dalla casa: “Mi auguro davvero che la facciano uscire al più presto“. E ancora: “Prendete pure provvedimenti, ma vi prego mandate Jessica in una casa di cura. Ne ha veramente bisogno! E’veramente malata mentalmente”.

“Razzista, xenofoba e disgustosa”, scrivono altri utenti facendo riferimento alla frase detta da Jessica durante la lite avvenuta nella serata de 3 gennaio: Stai zitta non sai manco com’è fatto il pane, guardalo bene e mangia”, facendo un chiaro riferimento alla nazionalità della modella e delle sua condizioni familiari vissute in adolescenza.