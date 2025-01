Importante annuncio del Grande Fratello ai concorrenti. Nelle scorse ore, come riportato dal sito ufficiale del reality show di Canale 5, è stato letto un comunicato da parte di Luca e Lorenzo. Lo hanno preso in mano e hanno informato i compagni di avventura di una novità, che da lì a poco avrebbe coinvolto tutti i protagonisti. Che dovranno decisamente darsi da fare.

Infatti, il Grande Fratello ha preso una decisione interessante sui concorrenti, che dovranno mettere in mostra delle caratteristiche particolari. Avranno un obiettivo da portare a termine e certamente ci saranno dei riconoscimenti per coloro che alla fine risulteranno essere i migliori.

Grande Fratello, comunicato ufficiale ai concorrenti

Luca e Lorenzo sono entrati in salone e hanno informato gli altri concorrenti dell’arrivo di un comunicato, inviato dalla produzione. Tutti i protagonisti della casa dovranno affrontare una prova importante, che farà divertire moltissimo i telespettatori, che non vedono l’ora di poter assistere a momenti che sicuramente entreranno nella memoria di molti.

I gieffini dovranno recitare e trasformarsi in attori. Il comunicato del GF diceva: “Il nuovo anno è appena iniziato e la Walk of Fame di Hollywood ha bisogno di nuove stelle! Per questo, il GF vi offre l’opportunità di cimentarvi con la settima arte…il cinema. Dividetevi in coppie e preparate al meglio le scene di alcuni famosissimi film. Chi sarà la coppia più brava? Motore…ciak…azione”. Scelti i film e i dialoghi migliori con generi di ogni tipo: commedia, horror, dramma e musical.

E vedremo dunque come si comporteranno gli inquilini del GF. Su Instagram il programma ha riferito che “la scena che riceverà più like sul nostro profilo Instagram verrà eletta vincitrice!”.