Grande attesa per il Grande Fratello. I fan sono in trepidante attesa per la prossima puntata, in cui si preannunciano possibili provvedimenti disciplinari nei confronti di uno o più concorrenti. La tensione nella casa è salita alle stelle dopo un acceso scontro tra Ilaria Galassi e Helena Prestes, culminato, a quanto sembra, in un contatto fisico. La regia ha censurato le immagini dell’episodio, ma i dialoghi successivi tra gli inquilini hanno lasciato intuire la gravità della situazione.

Sui social, intanto, si è scatenato un dibattito acceso. Da una parte c’è chi ritiene che Ilaria debba essere punita, mentre altri puntano il dito contro Helena, la fotomodella brasiliana. Non solo: anche altri concorrenti sono finiti nel mirino per comportamenti poco rispettosi delle regole. Tra questi, un nuovo arrivato avrebbe svelato informazioni dall’esterno, violando il regolamento, mentre alcuni inquilini si distinguono per atti di insubordinazione, come parlare senza indossare il microfono.

Non sono solo gli eventi nella casa a catalizzare l’attenzione: anche la programmazione del reality subisce nuovi scossoni. Per il 2025, il Grande Fratello sembra confermare il suo andamento “ballerino”. La prossima settimana, infatti, il reality di Canale 5, inizialmente previsto con un doppio appuntamento – martedì 7 e giovedì 9 gennaio – subirà variazioni significative.

Il Grande Fratello slitterà al mercoledì 8 gennaio, entrando in diretta competizione con la seconda puntata della miniserie Leopardi – Il Poeta dell’Infinito su Rai 1 e sostituendo il film di Checco Zalone, Tolo Tolo, inizialmente previsto per quella serata. Martedì 7 gennaio, la rete ammiraglia proporrà in prima serata il debutto di Amore e Vendetta – Zorro, una serie spagnola dedicata al leggendario eroe mascherato, progetto atteso da tempo e finalmente collocato in palinsesto.

Per quanto riguarda il doppio appuntamento settimanale del reality, sembrerebbe destinato a saltare (almeno per questa settimana) il raddoppio del giovedì. Secondo quanto riportato da Leggo, salvo ulteriori cambiamenti, la programmazione dovrebbe tornare alla normalità dalla settimana successiva: da lunedì 13 gennaio 2025, il Grande Fratello riprenderà la consueta formula con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì.

Resta da vedere come reagiranno i fan a questi cambiamenti e, soprattutto, quali decisioni verranno prese per riportare l’ordine all’interno della casa più spiata d’Italia.