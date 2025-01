Negli ultimi giorni, Helena Prestes è diventata una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello 2024, non solo per le sue interazioni con gli altri concorrenti, ma anche per un episodio drammatico che ha scosso la casa. Dopo una serie di discussioni accese, la modella brasiliana ha vissuto un attacco di panico in confessionale, un evento che ha sollevato preoccupazioni tra il pubblico e i suoi compagni di gioco. La tensione nella casa è aumentata in seguito a un acceso confronto tra Helena e Shaila Gatta.

Durante l’ultima puntata, Shaila ha criticato Helena per il suo interesse nei confronti di Zeudi Di Palma, insinuando che stesse cercando di sfruttare la situazione per emergere nel gioco. Questo scambio di parole ha portato a una lite furiosa, con entrambe le concorrenti che si sono scambiate accuse pesanti. Dopo questo scontro, Helena si è rifugiata nel confessionale, dove ha avuto un attacco di panico. Luca Calvani, presente durante l’incidente, ha descritto la scena come estremamente preoccupante, rivelando che Helena era visibilmente scossa e non voleva essere toccata.





La sua reazione ha messo in evidenza quanto le pressioni del reality possano influenzare il benessere mentale dei concorrenti. L’episodio ha suscitato una serie di reazioni contrastanti tra i concorrenti e il pubblico. Lorenzo Spolverato, uno dei partecipanti più controversi, ha minimizzato la gravità della situazione, affermando che a 35 anni Helena dovrebbe essere in grado di gestire un attacco di panico. Le sue parole hanno generato indignazione sui social media, dove molti utenti hanno criticato il suo atteggiamento insensibile nei confronti di un problema serio come l’ansia.

In risposta all’attacco di panico di Helena, molti fan del programma hanno espresso solidarietà nei suoi confronti, sottolineando l’importanza di trattare con rispetto le difficoltà emotive degli altri. In vista delle prossime eliminazioni, le percentuali di televoto mostrano una competizione serrata tra i concorrenti. Recenti sondaggi indicano che Helena, nonostante le sue difficoltà emotive, continua ad avere un forte supporto dal pubblico.

Eppure è proprio lei ad aver paura di uscire. Lo ha confessato nelle scorse ore a Eva Grimaldi che invece l’ha tranquillizzata e le ha spiegato che invece al pubblico arriva tutta la sua forza (e che apprezza). Avrà ragione Helena e quindi nelle prossime puntata dovrà uscire? Oppure ha ragione Eva e lei sta andando dritta in finale? Staremo a vedere.

