Maria Monsè e sua figlia Perla Maria non sono più concorrenti del Grande Fratello 2024. Sono state eliminate durante l’ultima puntata andata in onda, la stessa in cui ha abbandonato il gioco Pamela Petrarolo. Ma prima di lasciare la casa il pubblico ha assistito uno scontro tra la showgirl e Ilaria Galassi in merito a dei trattamenti gratuiti da un chirurgo estetico e alcuni consigli per fare i provini del GF.

“Io ho i testimoni che possono sbugiardarla – ha tuonato Maria Monsè – La signorina seduca qui accanto a me dice che non mi conosce e sta mentendo. Vabbè signora, non signorina e fly down bella mia, vai a lezioni di bon ton. La signora qui presente mi ha contattata dicendomi che non riusciva nemmeno a fare il provino per il Grande Fratello. Ho sbagliato e l’ho messa in contatto con un agente che nemmeno la voleva”.

Leggi anche: “Convocato in confessionale”. Grande Fratello, Giglio chiamato dagli autori: “Una cosa importante”





Maria Monsè dopo il GF: aveva ragione su Ilaria Galassi

Non solo: “Subito dopo mi ha detto che aveva bisogno di farsi dei trattamenti al viso e quanto costavano – ha continuato la madre di Perla Maria – A quel punto ho anche telefonato alla persona che lei mi ha chiesto per dire che non dovesse pagare, per farglieli fare gratis, per farglieli regalare. Mi sono prodigata per cercare di essere utile e farle fare i trattamenti gratis da quel medico”.

In conclusione Maria Monsè ha ribadito di essere “sempre stata carina” con Ilaria e che non ci sta “che si dica che non ci conosciamo”. È passato qualche giorno e ora la verità è uscita. Perché è intervenuto direttamente il chirurgo Andrea Bitonti, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme alla Galassi e confermato la versione dell’ormai ex concorrente.

lo vedete che aveva ragione la grandissima donna MARIA MONSÈ💜 #grandefratello pic.twitter.com/4sgP13kF7F — farneticando (@estxnco) January 2, 2025

“Per onestà e sincerità devo dire che fui contattato al telefono da Maria Monsè per avere un occhio di riguardo nei confronti di Ilaria Galassi accontentandola con molto piacere (si capisce anche dal commento di Maria sotto al post)”, le parole del medico. Maria ha poi condiviso uno screen di uno scambio di commenti con Ilaria, dunque non solo si conoscevano come sostenuto in diretta ma la ex Non è la Rai è davvero stata anche dal suo chirurgo per qualche ritocchino gratis.