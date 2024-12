Ieri sera, lunedì 9 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello su Canale 5. Poco prima della diretta, i canali social del programma avevano anticipato che Yulia Bruschi avrebbe lasciato temporaneamente la Casa. Tuttavia, nel corso della puntata, Alfonso Signorini ha confermato che la gieffina ha abbandonato definitivamente il reality show. Il conduttore ha fatto un collegamento con i concorrenti e ha rivelato loro, e al pubblico, una notizia che aveva iniziato a circolare nelle settimane precedenti. Simone Costa, ex fidanzato di Yulia, ha infatti denunciato la gieffina per aggressione.

L’aggressione (Yulia ha lanciato un bicchiere all’ex causandogli una profonda ferita allo zigomo) sarebbe avvenuto poco prima che Yulia entrasse nella Casa. “Questa è la versione di Simone”, ha commentato Yulia, “ma io avrei modo di raccontare la mia, e vedrete che sarà molto diversa da quella che gira sui giornali”. Signorini ha poi spiegato che la decisione di allontanare Yulia dalla Casa è stata presa per darle la possibilità di difendersi nelle sedi opportune, sottolineando che la sua permanenza nella Casa, in un momento del genere, sarebbe stata incompatibile con la situazione.

Grande Fratello, Yulia Bruschi abbandona la Casa: bufera per le parole di Giglio

La gestione della vicenda hanno suscitato un ampio dibattito sui social, alimentando critiche nei confronti del programma. Molti utenti hanno ritenuto che il Grande Fratello abbia inviato un messaggio sbagliato, permettendo che una situazione così delicata venisse trattata in modo superficiale soprattutto dopo le parole pronunciate da Giglio: “So che se ha fatto quella cosa (Yulia), perché di fronte aveva una persona che non l’ha saputa leggere, non l’ha saputa gestire”, ha detto il concorrente scatenando la reazione dei social. ” MA STIAMO SCHERZANDO GIGLIO. PER POCO GLI DISTRUGGE UN OCCHIO E TROVI IL CORAGGIO DI GIUSTIFICARLA?”, si legge su X.

“Cioè fatemi capire, su Canale 5, in diretta davanti a milioni di telespettatori(4 gatti in realtà) il messaggio che i gesti di violenza verso un fidanzato o fidanzata vanno giustificati se l’altra persona non ti capisce, non ti apprezza? Ma stiamo scherzando? Ma nessuno ha detto nulla?”, “E Signorini che è pure d’accordo! Ahaha se lo avesse fatto un uomo ad una donna, sarebbe già in carcere altro che comprensione!”, si legge ancora su X, dove molti utenti hanno polemizzato per il messaggio inviato da Giglio e quindi anche dal Grande Fratello.

“Se fosse stato un uomo sarebbe già su tutti i giornali come violento e non solo“, ha scritto un altro utente evidenziando la disparità di trattamento. “Vabbè questo ha il cervello di cartone ma come si fa a dire una cosa del genere in TV? La violenza non è mai giustificata e questo la giustifica per mancanza di lettura introspettiva … Torna a fare lo shampoo! Ma perché dobbiamo sorbirci sta gente?!???”.

I commenti hanno evidenziato come, nel caso di Yulia, il fatto che sia donna abbia contribuito a un trattamento diverso rispetto a quello che avrebbe ricevuto un uomo in una situazione simile, mentre è importante sottolineare che la violenza, in qualsiasi forma e da chiunque venga commessa, non può mai essere giustificata e, anzi, sempre condannata senza alcuna distinzione di sesso.