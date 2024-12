È successo di tutto al Grande Fratello lunedì sera. Il 9 dicembre Alfonso Signorini è tornato nella casa e tra gli argomenti più scottanti sicuramente l’addio di Yulia, che come abbiamo raccontato sotto ha deciso di uscire per risolvere delle faccende fuori che riguardano l’ex fidanzato. È stata eliminata Federica e la mamma di Shaila è entrata per una sorpresa ma è stato mostrato anche un video inedito del confessionale.

E così, anche se alcuni utenti dei social l’avevano capito, è uscito il segreto di Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. All’inizio i due erano vicinissimi nella casa, poi lui è andato in Spagna e lei si è avvicinata ad Alfonso D’Apice, per farla breve. Insomma, nonostante chimica e complicità tra i due sia evidente qualcosa si è spezzato negli ultimi giorni.

GF, il video inedito in confessionale di Tommaso e Mariavittoria

Quando Mariavittoria ha ammesso un interesse verso l’ex Temptation Island, Tommaso è rimasto spiazzato. Soprattutto quando lui ha fatto alcune rivelazioni sull’intimità avuta con la dottoressa. “Io volevo che questo segreto rimanesse tale. Magari con Amanda o con Luca si è provato a confidare. Anche con Lorenzo. Gliel’ha fatto capire. Io sono infastidita da questa cosa, perché puoi stare male e mi dispiace. Ma il rispetto verso l’altra persona in questo contesto dovrebbe rimanere. Palese non mi sia comportata in maniera lineare”.

“Magari hanno capito male gli altri. Ci sono stati solo dei baci più intimi, ma non è successo altro…”, ha provato a spiegare Tommaso giustificandosi ma a quel punto è intervenuto Alfonso Signorini, che ha deciso di andare a fondo. È uscito che i due hanno fatto l’amore e per dimostrarlo ha ha mostrato un video inedito in cui Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono entrati in confessionale e lei ha domandato perché ne avesse parlato.

Negli ultimi giorni un avvicinamento tra Mariavittoria e Alfonso ha scatenato dei dubbi in Tommaso: cosa c'è veramente tra i due? #GrandeFratello pic.twitter.com/my0Ypk1DCp — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

In Confessionale Mariavittoria e Tommaso si lasciano andare a un'importante rivelazione… #GrandeFratello pic.twitter.com/MSeQ2vZffk — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

“Qual è il problema? Posso parlare ora? Fai l’amore con me? Bene! Il giorno dopo cambia qualcosa… Perché non è vero?”, ha detto lui a Mariavittoria, visibilmente agitata. Alcune parti del colloquio tra i due non si comprendono, ma si sente lei dire “Basta Tommy. Al di là della confusione ora sono molto in imbarazzo. So che non abbiamo fatto niente. Ovvio che un minimo di imbarazzo c’è. Non metto in dubbio il fatto che mi abbia voluto proteggere, però….”, ha detto Mariavittoria una volta tornati in studio, quando Signorini le ha chiesto un commento a caldo.