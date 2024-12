Si sapeva che ci sarebbe stato un eliminato al Grande Fratello ma in realtà a uscire sono stati in due, anche se per motivi diversi. Già prima della diretta di Yulia Naomi Bruschi ha lasciato in via momentanea la Casa. Una notizia dell’ultima ora, arrivata sugli account social del reality a poco dall’ingresso di Alfonso Signorini in studio. “Yulia Bruschi è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello”, il post senza altre informazioni.

Poi, aperta la puntata, il conduttore ha dato spiegazioni. Quello di Yulia è un abbandono, non un’uscita momentanea e ha parlato di un decisione presa dalla concorrente in accordo con Endemol Shine Italy, Mediaset e il Grande Fratello stesso dopo la denuncia ricevuta da parte dell’ex fidanzato, Simone Costa, che al sito Fanpage ha recentemente dichiarato: “Mi ha sfregiato con un bicchiere prima di partire, voglio giustizia”.

Leggi anche: “E brava Helena”. Grande Fratello, Lorenzo ‘sistemato’ così: la brasiliana sempre più convincente





Perché Yulia ha abbandonato il Grande Fratello

“Il suo ex Simone era entrato nella Casa per un confronto che ha visto Yulia fare la sua scelta e vivere la sua storia con Giglio – ha spiegato in diretta Signorini – Qualche settimana fa è diventato di dominio pubblico una notizia che era rimasta segreta. Simone avrebbe denunciato Yulia dopo un’accesissima discussione tra loro finita male”. Ha mostrato quindi gli articoli di giornali e aggiunto di non poterne parlare perché c’è una procedura in corso.

Yulia, dopo essere stata informata dai suoi avvocati e dalla famiglia, lei ha preferito non commentare quanto successo: “Vorrei dire solo che questa è la versione di Simone, io sono una persona perbene e corretta – si è limitata a dire prima di lasciare la casa – avrò modo di dire la mia verità che è ben diversa da quella che potete vedere. Purtroppo non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno“.

Qualche giorno fa è diventata di dominio pubblico una notizia riguardante Yulia e l’ex fidanzato Simone #GrandeFratello pic.twitter.com/9Rg0ZNZ2DK — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

La produzione di Grande Fratello, Mediaset, Alfonso Signorini e la stessa Yulia hanno deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la sua permanenza nella Casa. Per questa ragione Yulia lascia da questo momento la Casa del Grande… pic.twitter.com/xexAsaBvwz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Yulia abbandona definitivamente la Casa di #GrandeFratello. pic.twitter.com/WDVS8npoSB — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

A quel punto il conduttore ha letto a pubblico e concorrenti il comunicato ufficiale del Grande Fratello: “La produzione del Grande Fratello ha deciso di comune accordo con Yulia che questa vicenda non è compatibile con la sua permanenza nella Casa. Per questa ragione Yulia lascia la Casa del Grande Fratello e abbandona per sempre il gioco per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione che la riguarda“.