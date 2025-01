Solo pochi giorni è durata l’intesa tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma nella casa del Grande Fratello. Durante la puntata del 23 gennaio, Zeudi ha sorpreso tutti dichiarando in diretta che il suo cuore è sempre appartenuto a Helena Prestes, mettendo così fine al breve flirt con Javier. Il ritorno di Helena nella casa ha cambiato radicalmente le dinamiche, raffreddando il legame tra Zeudi e Javier e dando il via a un nuovo capitolo nella vita sentimentale della giovane.

Dopo giorni di vicinanza e coccole a letto con Javier, Zeudi ha scelto di seguire il suo cuore e di focalizzarsi esclusivamente su Helena. Rispondendo alle domande di Alfonso Signorini, Zeudi ha spiegato chiaramente i suoi sentimenti: “Con Javier è nata solamente un’intesa, ma nel mio cuore c’è sempre stata Helena”. Una dichiarazione che ha lasciato Javier senza parole e ha definito una volta per tutte le priorità della giovane concorrente.

GF, Javier fa un passo indietro: la sua decisione

La decisione di Zeudi ha spinto Javier a prendere una posizione chiara. Confidandosi con Chiara Cainelli durante la notte, il concorrente ha ammesso di non avere altra scelta se non ritirarsi: “Io faccio dei passi indietro. Non voglio, ma sono costretto, perché lei non ci sta ed è stata chiarissima”. Javier ha manifestato una certa amarezza, lasciando intendere che, se avesse percepito un minimo di interesse da parte di Zeudi, sarebbe andato avanti. Tuttavia, la determinazione della ragazza nel dichiararsi per Helena lo ha spinto a rinunciare.

Nel corso della conversazione, Chiara ha espresso dubbi sul legame tra Zeudi e Helena. “Sono un po’ titubante, il suo rapporto con Helena non mi piace”, ha detto la coinquilina, aggiungendo che il ritorno di Helena nella casa ha inevitabilmente cambiato il percorso di Zeudi. “Speravo per Zeudi che lei non rientrasse, avrebbe fatto un altro percorso da sola”, ha concluso. Il triangolo sentimentale ha scatenato un acceso dibattito sui social.

Gli spettatori si sono divisi tra chi supporta la scelta di Zeudi e chi critica la rapidità con cui il flirt con Javier si è dissolto. Su X, alcuni utenti hanno scritto: “Ma alcuni shipper come fanno a dire che lui è preso da Helena? Ha appena detto che avrebbe continuato a conoscere Zeudi”. Altri hanno commentato: “Si sta tirando indietro per quello che lei ha detto in puntata, ovvero che il suo cuore batte per Helena” e “Javier andrebbe avanti se vedesse un minimo di interesse in Zeudi, peccato che è rientrata Helena”.

Javier parlando di Zeudi : Quindi se io faccio un passo indietro nn è perché lo voglio è perché fondamentalmente lei nn ci sta é chiarissimo quindi son costretto..#heleners #helevier #GrandeFratello pic.twitter.com/hxKRIKkJRv — 𝒜𝓁𝓎 🦋 (@alyalybaby) January 24, 2025

L’intervento di Helena nella casa ha completamente stravolto le dinamiche sentimentali di Zeudi e Javier. Quello che sembrava un possibile inizio di relazione è durato pochissimo, lasciando Javier deluso e Zeudi proiettata verso una nuova fase. La storia tra i tre concorrenti ha acceso i riflettori su una delle dinamiche più movimentate di questa edizione del Grande Fratello. Ora, gli spettatori attendono di scoprire come evolverà il rapporto tra Zeudi e Helena e se Javier troverà una nuova direzione nel gioco.