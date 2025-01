Puntata incredibile l’ultima del Grande Fratello. Nessun eliminato giovedì 23 gennaio ma in compenso quattro ex concorrenti dentro – come dicevano i sondaggi Helena, Jessica, Iago ed Eva – e altri quattro con un’immunità preziosa. Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila non sanno di essere stati scelti proprio loro, ma tutta la casa ha saputo del televoto flash per garantire il ripescaggio in caso di eliminazione.

In generale il ripescaggio, che è una novità di questa edizione, non è piaciuto molto ai fan del Grande Fratello e nemmeno ai concorrenti. Così in apertura di puntata Alfonso Signorini, a seguito delle proteste della casa, ha spiegato perché si è arrivati a questa decisione inedita: “Noi abbiamo l’esigenza di prolungare il programma. Quindi avevamo l’esigenza di rinnovare con storie, situazioni e dinamiche nuove la vita della casa”.

GF, incredibile: cosa notano gli utenti su Emanuele

“E infatti nelle prossime puntate entreranno nuovi concorrenti. Poi avevamo anche l’esigenza di avere gente rodata, che sapesse come si creano le dinamiche. Ma questo lo sta decidendo il pubblico”. Più tardi, poi, ha aperto un televoto flash che ha coinvolto tutta la casa e il pubblico ha votato i propri concorrenti preferiti a cui concedere questo importantissimo privilegio del ripescaggio.

Come detto, a spuntarla sono stati Zeudi, Javier, Lorenzo e Shaila ma ai più attenti non è sfuggito un dettaglio. Quando in sovrimpressione sono stati mostrati i dati del televoto si è visto un zero grosso come una casa accanto al nome di Emanuele Fiori, che ha quindi segnato un record in negativo.

Il concorrente del Grande Fratello ha infatti ottenuto lo 0% dei voti e ovviamente la cosa ha scatenato l’ironia del pubblico. Ricordiamo che Emanuele è entrato nel corso della 16esima puntata, andata in onda lo scorso 2 dicembre insieme a Chiara, Zeudi, il fratello di Jovanotti, Bernardo Cherubini e la coppia Maria Monsè e Perla Maria Paravia. Non si è distinto più di tanto e questa brutta figura ne è la prova, riuscirà a emergere e entrare nel cuore del pubblico?