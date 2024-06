Dal prossimo anno Stefano De Martino avrà molto da fare. Il conduttore ha firmato un contratto extralarge con la Rai e, tra i tanti programmi, guiderà anche Affari Tuoi prendendo il posto di Amadeus. Sul motivo di una scelta così importante, e improvvisa, ci sarebbe un’ombra. Per l’ex di Belen Rodriguez, quella della Rai è un’investitura in piena regola– “De Martino – spiega una nota di Viale Mazzini – sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 22”.

“L’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”. E non era finita qui: “il rinnovo spazierebbe tra “access e prime time e comprenderebbe anche l’opzione Sanremo post Conti”.





Stefano De Martino, la verità sul contratto in Rai

“Dell’accordo farebbero parte anche alcune serate speciali e non è escluso che De Martino possa apparire all’Ariston già nel 2025, magari come co-conduttore di una delle serate”. Il compenso, tra l’altro, sarebbe davvero incredibile. Secondo quanto scritto dal settimanale Oggi, Stefano potrebbe intascare la bellezza di 8 milioni di euro.

Una somma da record, che non avrebbe alcun precedente stando a quanto aggiunto dal sito Novella 2000. Secondo alcuni, dietro questo improvviso innamoramento della Rai per Stefano De Martino, ci sarebbe una raccomandazione politica. E sui social tutti hanno parlato di “punizione verso Amadeus” e di ‘vigliaccata”. Il nome che circolava era quello della sorella della premier Giorgia Meloni, Arianna. Che, all’Ansa, prontamente smentisce.

“Non c’entro col programma Rai di De Martino, a certa cronaca preferisco il fantasy”. La sorella della premier smentisce di essere stata la “regista” del contratto del conduttore tv: “Non mi interesso delle dinamiche del servizio pubblico”. Capitolo chiuso.