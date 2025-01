Stefano De Martino ha deciso di cambiare lanciandosi in un nuovo programma. Continua a dimostrare il suo straordinario talento come conduttore, portando il programma Affari Tuoi a risultati che rimarranno nella storia della televisione italiana. Con oltre 7 milioni di telespettatori e uno share impressionante del 32,3%, lo show su Rai 1 si è affermato come uno degli appuntamenti televisivi più seguiti degli ultimi anni, secondo solo al leggendario Festival di Sanremo.

I numeri parlano chiaro: Affari Tuoi, sotto la guida carismatica di De Martino, ha registrato un incremento significativo rispetto alla scorsa stagione, con un aumento di ben 10 punti percentuali nello share e 1,6 milioni di spettatori in più. Durante la serata, il programma ha toccato picchi incredibili del 43% di share e 9,3 milioni di telespettatori, numeri che lo collocano a ridosso delle serate di punta del Festival di Sanremo.







Stefano De Martino cambia programma: “Cosa voglio fare”

Il trionfo di Affari Tuoi non è un caso. Stefano De Martino ha dimostrato ancora una volta di essere un conduttore capace di connettersi autenticamente con il pubblico. La sua simpatia e la naturalezza con cui conduce lo show hanno reso ogni puntata un evento imperdibile.

Con Affari Tuoi, De Martino non solo intrattiene ma crea un rapporto empatico con il pubblico, un fattore che si rivela decisivo per conquistare il cuore degli italiani. Di fronte alla concorrenza, come Striscia la Notizia di Canale 5 che ha registrato un modesto 13% di share con poco meno di 3 milioni di telespettatori, il distacco è abissale.

De Martino, nonostante il successo, mantiene i piedi per terra. In una recente intervista, ha condiviso quanto apprezzi non solo i numeri record ma anche l’affetto del pubblico. “Ascolto molto le critiche,” ha dichiarato, “anche se quelle più severe sono le mie, perché sono estremamente autocritico”.

Per il futuro, il conduttore ha rivelato di avere in cantiere un progetto completamente diverso da Affari Tuoi. Dopo il successo dei pacchi, De Martino è pronto a cimentarsi in un nuovo format, che potrebbe essere un varietà. “È un genere che amo profondamente”, ha affermato, sottolineando quanto sia difficile oggi proporre uno show di questo tipo senza un’idea forte e un grande lavoro di squadra. Il debutto di questo nuovo progetto è previsto per l’autunno, dopo un’estate di intensa preparazione.