Stefano De Martino pizzicato in un momento imbarazzante. È il personaggio del momento. Tutti e tutte lo vogliono e lo (in)seguono ovunque. Qualche giorno fa ha parlato dell’ex moglie Belen Rodriguez, prima indirettamente poi esplicitamente. Il conduttore ha scherzato sul fatto che non sapesse nulla della crisi del settimo anno, perché lui, al settimo anno, non c’è mai arrivato…

Poi, con quella che per qualcuno è stata una caduta di stile, ha affermato di aver sposato la showgirl argentina perché con lei il se**o “era stupendo”. E che dire degli innumerevoli articoli che parlano dei suoi tradimenti, delle sue storie con personaggi famosi del mondo dello spettacolo come Alessia Marcuzzi? Insomma non passa giorno che non si parli di lui. E stavolta è stato beccato in una situazione per lui inedita…

Leggi anche: “L’ho sposata perché il ses*o con lei…”. Stefano De Martino, spunta un retroscena pazzesco su Belen Rodriguez





Stefano De Martino beccato un po’ confuso da alcune fan

Capita che da un locale esca proprio lui, Stefano De Martino, e un gruppo di fan non si fa scappare l’opportunità di fare una foto insieme. Ma il conduttore è apparso un po’ frastornato, confuso, forse ha bevuto qualche bicchiere più del solito, hanno ipotizzato le ragazze presenti. Una di loro gli chiede uno scatto e Stefano gentilmente si concede, ma sbaglia direzione.

“Da questa parte…”, gli fa subito notare la ragazza che poi aggiunge: “Ha bevuto un po’, perdoniamolo…“. Stefano De Martino sbofonchia un “nooo”, poco convinto e continua a sorridere. Niente di grave, ci mancherebbe, ma di certo non avevamo mai visto l’ex ballerino di Amici così ‘disarmato’. Numerosi i commenti: “Morta, non ci sta nessuno sobrio in questo video”, “Bello anche brillante”, “Ancora più dolce così”, “È un grande Stefano”, “Mi stento come Stefano”.

Anche in questa occasione, comunque, Stefano è apparso sereno, disponibile, vicino alla gente che tanto lo acclama in questo periodo. Dai tempi di Amici e dall’essere ‘semplicemente’ il marito di Belen, Stefano ha fatto parecchia strada. E ora si gode un successo più che meritato. Non solo in tv, anche al teatro con lo spettacolo “Meglio stasera”, in scena a Roma al Brancaccio il 7 febbraio.

“Ma sta parlando di Stefano De Martino?”. Belen Rodriguez in tv: poche parole ma si capisce