“Stavolta è fuori”. Sanremo 2025, Fedez ne combina un’altra delle sue e se tutto venisse confermato, non c’è nulla che potrebbe salvarlo da un’eliminazione preventiva dal Festival. L’ex marito della Ferragni, del quale tanto e troppo si parla ultimamente, è stato recentemente al centro di discussioni per un presunto spoiler riguardante la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025. Secondo All Music Italia, avrebbe rivelato anticipazioni sul duetto previsto per la serata delle cover, violando così il regolamento del Festival. In passato, Fedez era già stato coinvolto in una situazione simile.

Nel 2021, durante la sua partecipazione al Festival insieme a Francesca Michielin, aveva accidentalmente condiviso sui social media alcuni secondi del brano “Chiamami per nome”, rischiando la squalifica. Tuttavia, in quell’occasione, gli organizzatori decisero di non prendere provvedimenti disciplinari, permettendo al duo di esibirsi e di classificarsi al secondo posto. Per l’edizione del 2025, Fedez ha annunciato che presenterà il brano “Battito”, una canzone che affronta il tema della salute mentale e della depressione.





Questo argomento è particolarmente significativo, considerando le sfide personali che l’artista ha affrontato negli ultimi anni. La serata delle cover è una tradizione consolidata del Festival di Sanremo, durante la quale gli artisti in gara si esibiscono in duetti o interpretazioni di brani celebri. Il regolamento del Festival prevede che i dettagli relativi a queste esibizioni rimangano riservati fino a comunicazioni ufficiali, al fine di mantenere l’effetto sorpresa per il pubblico.

Nonostante le indiscrezioni, al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo al presunto spoiler di Fedez. Gli organizzatori del Festival non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, e non è chiaro se verranno presi provvedimenti. È possibile che, come accaduto nel 2021, l’artista non subisca conseguenze e possa partecipare regolarmente alla competizione. La partecipazione di Fedez a Sanremo 2025 è attesa con grande interesse dal pubblico e dalla critica.

La scelta di affrontare temi delicati come la depressione nella sua canzone potrebbe contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni di salute mentale, dimostrando ancora una volta l’impegno dell’artista nel trattare argomenti di rilevanza sociale attraverso la sua musica. In attesa di ulteriori sviluppi, i fan di Fedez e gli appassionati del Festival di Sanremo restano in attesa di conferme ufficiali e di scoprire quali sorprese riserverà l’edizione del 2025.

