“Stai calma”. Pomeriggio Cinque News, Simona Branchetti perde la pazienza in diretta. Si è tornato a parlare del curioso, quanto divertente caso della santona/veggente di Trevignano, alias Gisella Cardia. La donna è finita nei guai dopo essere stata denunciata da Luigi Avella per truffa. A prendere le sue parti è l’avvocato della donna, mentre in studio come commentatore popolare c’era Alessandro Cecchi Paone.

Quest’ultimo è subito partito all’attacco e ha detto: “C’è una pregressa condanna in primo grado per bancarotta e questo è agli atti! Questo non c’entra? Io non darei nemmeno le mie chiavi di casa a uno che è condannato per bancarotta, anche se solo in primi grado. E non mi fido di chi sfrutta la buona fede di chi vuole credere dà dei soldi. Mi faccia finire! Qui c’è un giro di soldi, come dimostra la denuncia”.





E ancora: “Poi c’è l’aspetto ridicolo della moltiplicazione della pizza, ma come si può prenderla su serio questa donna? Blasfemo! Questo è blasfemo, fa riferimento a quanto scritto nei vangeli, in cui Gesù, figlio di Dio, ha moltiplicato pani, pesci e vino. Ma come si permette questa, che è stata condannata per bancarotta, di dire che ha fatto la stessa cosa che ha fatto Gesù?!”. Interviene anche Simona Branchetti che chiede: “Mi scusi, ma a me viene da chiedermi come non sia mai stata indagata per abuso della credulità popolare“.

Alessandro Cecchi Paone a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/ddsSsWj2YF — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) July 3, 2024

L’avvocato di Gisella risponde per le rime: “La risposta gliela do io. Su milioni di seguaci della signora Gisella c’è solo Avella che l’ha denunciata perché vuole la restituzione di soldi“. Alessandro Cecchi Paone allora risponde: “Milioni? Ma cosa dice? Ma guardi avvocato, milioni è un numero enorme e non può essere. Milioni è impossibile. Ci ripensi un attimo. Non può parlare di milioni di avvocati. Saranno migliaia e non milioni“. L’avvocato risponde: “Sono seria, molto seria. Ci sono persone da tutto il mondo che seguono Gisella e che scrivono anche a me!”.

Continua l’avvocato: “Ascolti io sono serissima, ma molto seria. Voi fate il collegamento con gli gnocchi per fare i collegamenti ironici. Ma non collegate la fede con la truffa o la bancarotta“. Cecchi Paone la incalza: “La situazione economica di Gisella è la stessa di prima delle apparizioni? Lo chiediamo alla Guardia di Finanza che serve anche a questo“. Simona Branchetti costretta quindi ad intervenire: “Va bene, diciamo che la situazione è congelata e i confini sono labili, quindi andiamo avanti“.

