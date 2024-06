“Siete delle sfi***”. Pomeriggio Cinque, Anna Pettinelli perde la pazienza in diretta e sbotta di fronte a Myrta Melino. Ma cosa è successo e sopratutto perché? Si stava parlando della bellissima Elodie, che da sempre è attaccata perché si mostra spesso con abiti succinti, ma sempre molto eleganti. Tuttavia, almeno a molti, questo fatto genera molta rabbia, soprattutto alle donne. Anna Pettinelli, facendo un discorso più ampio, ha voluto dire la sua difendendo la nota cantante romana e mettendosi dalla sua parte.

“Più che altro qui parliamo di donne – esordisce Anna Pettinelli – Perché io quando vedo i commenti più feroci sono proprio lasciati da donne. Sono le donne che guardano Elodie e cominciano a dire ‘ma perché non ti copri?’. Ma scusate, perché? Io non so se è un misto di invidia, o rabbia repressa, forse di guardarsi allo specchio e non piacersi”.





Anna Pettinelli poi racconta: “Io sono contenta di vedere una donna così bella e anche così libera e mai volgare. Perché bisogna dire che Elodie non è mai volgare. Lei è bella, mostra il suo corpo, lo fa con il suo stile che è molto riconoscibile. Ma è possibile che tutte le volte dobbiamo leggere i commenti al vetriolo i commenti di queste sf***te che non hanno niente da fare?!”.

E conclude Anna Pettinelli: “Scusatemi per la parolaccia. Ma poi parliamo di look da palco o di video musicali, ma smettiamola”. Anche Myrta Merlino è completamente d’accordo all’insegnante di Amici e conduttrice radiofonica. La padrona di casa ha poi menzionato un fatto incontrovertibile, la data di quando si è potuto parlare di “liberazione delle donne” da questo punto di vista, ovvero dal debutto di Madonna.

"#Elodie è bella e mai volgare, sono stanca di leggere i commenti di persone probabilmente invidiose e piene di rabbia repressa"

Anna Pettinelli a #Pomeriggio5



Anna Pettinelli a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/9viA5RI7vu — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 13, 2024

Myrta poi ha detto che nessuna donna dovrebbe risentirsi di come decide di vestirsi o farsi vedere un’altra donna e specifica: “Esatto, ma poi si parla di liberazione del corpo delle donne e non è cosa nuova. Dall’arte, alla musica è stato fatto a suo tempo, da Madonna in poi abbiamo visto questa grande rivoluzione. Che poi parliamo di una cosa molto bella“.

