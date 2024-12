Grande Fratello, Lorenzo Spolverato tra i grandi protagonisti della serata. Oggi, lunedì 9 dicembre, va in onda una nuova puntata del reality condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini. E per quest’appuntamento le anticipazioni parlano di un’eliminazione e diversi colpi di scena.

Da tempo molti spettatori chiedono la ‘testa’ di Lorenzo Spolverato, che si è reso protagonista di diversi gesti e comportamenti sopra le righe, in particolar modo nei confronti delle donne della Casa. Intanto, però, è finita la sua ‘storia d’amore’, alla quale in tanti già non credevano, con Shaila Gatta. Sicuramente si parlerà anche di questo e poi spazio ai nuovi concorrenti che entreranno in questi giorni.

Leggi anche: “Se lo sono detti”. Grande Fratello: isolati nel Tugurio, Helena e Lorenzo non hanno perso tempo





La squalifica per bestemmia e molto altro: cosa succede nella nuova puntata

Tra i temi caldi c’è la squalifica per bestemmia che potrebbe riguardare proprio Lorenzo Spolverato. Non Luca Calvani che, rispondendo a una richiesta del confessionale, ha detto: “Ho sentito, Dio bono, l’han sentito anche sulla Salaria”. Rischia molto di più, invece, Lorenzo che secondo qualcuno avrebbe detto “Por** Dio“.

C’è un video, diventato ben presto virale, in cui sembra che Lorenzo dica la frase incriminata. La bestemmia dovrebbe valere la squalifica. Ma è davvero difficile che ciò avvenga, perché in realtà la frase di Lorenzo sembra più un “Oh Dio“, e dunque coloro che sperano nella sua eliminazione dovranno ancora attendere.

Tra i protagonisti della puntata ci sarà anche Mariavittoria Minghetti che recentemente si è molto avvicinata a Javier Martinez e Alfonso D’Apice, dopo il flirt con Tommaso. Ci sarà inoltre una nuova eliminazione: i concorrenti che rischiano sono Luca Calvani, Stefano Tediosi, Amanda Lecciso e Federica Petagna. Il tutto in attesa dell’ingresso di tre nuovi inquilini, e cioè Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ed Eva Grimaldi.

