“Helena la sta facendo impazzire”. È caos dentro la casa Grande Fratello dopo la serata di ieri. La coppia più discussa di questa edizione, composta da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, si ritrova divisa a causa di una decisione molto contestata presa dalla fotomodella brasiliana Helena Prestes. Dovendo scegliere un compagno da portare qualche giorno con sé in tugurio, la concorrente ha optato proprio per il compagno dell’ex velina di Striscia la Notizia.

Shaila non l’ha presa affatto bene, interpretando la scelta della rivale come l’ennesima provocazione, un tentativo di avvicinarsi a ‘Lollo’. Quella di Helena è stata una mossa a sorpresa, che ha spiazzato tutti, scatenando una serie di attacchi verso di lei. E non solo da parte di Shaila. Ma anche dalle altre coinquiline. Tuttavia, la brasiliana non si è lasciata intimorire né dalle critiche né dalle reazioni degli altri inquilini della casa, andando dritta per la sua strada senza esitazioni.

Leggi anche: “Cosa ha fatto Guillermo Mariotto”. Ballando con le stelle, il caso finisce in senato





“Helena la sta facendo impazzire”. Grande Fratello, Shaila e gli altri accusano il colpo della brasiliana

La furia di Shaila contro Helena non non si è fatta attendere: “Ossessionata, è un’ossessione! Non ho parole! Sei una falsa e tutti ti stanno scoprendo!” ha urlato, continuando con un attacco frontale: “Arrenditi, non ce la farai mai con lui (Lorenzo Spolverato). Rassegnati. Ma sei anche masochista. Tanto non lo avrai mai, puoi restarci pure una settimana in tugurio. Fattene una ragione, puoi portarlo anche su Marte. Si tratta di dignità di donna, ma che esempio dai alle donne? Rompi il ca**o a due persone che si amano. Fai una brutta figura. Ma l’orgoglio dove ce l’hai? Se ti vedo cambio corridoio. Sei una finta“. Concludendo infine con parole di sfida: “Amore, non sarai mai un ostacolo, non sarà mai tu a mettere fine alla relazione tra me e Lollo. Non avrai mai quello che vuoi, bella!”.

Intanto sul web il pubblico del Grande Fratello si è scatenato con i commenti. Chi sostiene Helena ha apprezzato molto la sua decisione, commentando con entusiasmo sui social e trovando soddisfazione nel vedere la rabbia di Shaila. La modella brasiliana sembra essere ormai invisa a gran parte delle altre concorrenti, tranne che ad Amanda Lecciso, unica a mantenere un rapporto cordiale con lei: “Helena le sta facendo impazzire e ci sta riuscendo alla grande”.

Helena ha deciso di farli impazzire per bene, e ci sta riuscendo alla grande 🔥✈️💪🏻 #GrandeFratello



pic.twitter.com/d1IO9Of6UJ — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) December 7, 2024

Contro Helena è intervenuta anche Jessica Morlacchi: “Sei senza vergogna. E sei brava a fare i reality! Li hai fatti tutti, il prossimo anno vai a La Talpa. Fai queste strategie e ne combini di tutti i colori. Sarà felice il tuo agente! Sì, il tuo agente diventerà ricchissimo. Ma da donna che cavolo corri dietro ad uno impegnato che non ti vuole?!”

La rabbia di Shaila si è poi riversata anche su Amanda Lecciso. Quest’ultima, come Helena, era stata condannata al tugurio e aveva la possibilità di scegliere chi portare con sé. Shaila sperava che Amanda optasse per lei, in modo da sabotare il piano di Helena. Tuttavia, Amanda ha scelto Maria Vittoria, lasciando Shaila ancora più furiosa e determinata a non lasciar correre. Per Shaila sarà una serata difficile da dimenticare.