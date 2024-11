“Non è solo un flirt”. Grande Fratello, il segreto tra Helena e Lorenzo continua a far discutere, ma secondo recenti dichiarazioni, non ci sarebbe una storia d’amore tra avvenuta prima del Gf, tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Proprio così, sembrerebbe esserci qualcosa di molto più grosso in ballo e lo testimonierebbe il fatto che ogni volta che se ne parla, la regia stacca. Parliamoci chiaro, l’edizione di quest’anno non sta andando bene in ordine di share. Sembra evidente che allo show serve un po’ di sprint per farlo decollare e quale occasione migliore di un segreto tra i due preferiti del pubblico?

In effetti, da quando si è scoperto, uno dei temi più discussi è proprio il misterioso segreto che lega Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Secondo indiscrezioni, i due concorrenti avrebbero avuto una breve relazione prima dell’inizio del programma. Questa rivelazione, emersa durante un confronto con Javier Martinez, ha gettato ombre sui rapporti nella Casa, suscitando curiosità e tensioni tra gli inquilini. La storia sarebbe iniziata con una conoscenza precedente tra Lorenzo e Helena, culminata in una liaison poi terminata dalla modella brasiliana, decisa a concentrarsi sulla propria carriera.





“È grave”. Grande Fratello, il segreto tra Helena e Lorenzo

Il giovane milanese, tuttavia, sembra temere che questa vicenda possa influire sulla sua frequentazione con Shaila Gatta, iniziata sotto i riflettori del reality. E proprio durante una conversazione nel tugurio, Javier ha insinuato di conoscere dettagli compromettenti sul passato di Lorenzo ed Helena. Pur senza esplicitarli, ha messo Lorenzo alle strette, provocando una tensione palpabile. Anche Yulia ritiene che Helena sia alla ricerca di un punto di riferimento nella sua vita, mentre altri credono che la modella abbia instaurato rapporti superficiali nella Casa.

Helena sta raccontando il segreto di Lorenzo praticamente a tutti tranne che al pubblico (lei vuole che sia qualcun altro a sputtanarlo).

Questa potrebbe essere una dinamica interessante ma purtroppo hanno deciso di fallire#grandefratellopic.twitter.com/hreqO3QG9s — Cambioregistro (@Facciodomande85) November 28, 2024

E adesso? Ieri sera la Prestes ha voluto confessare la faccenda anche a Luca Calvani che però non l’ha presa benissimo. L’attore ha detto infatti: “Mi metti in una posizione scomoda, io non voglio mentire adesso. Devo mentire per forza? Se mi chiedono io non vorrei mentire. Non mi dire altro. Non ti metto nei casini, però mi ci hai messo te. Mi ci hai già messo! Come no? L’hai fatto raccontandomi questa cosa“.

Yulia di nuovo allude al segreto di Helena e Lollo, racconta a MV che è affiorato in modalità diversa. Continua a parlarne e il #grandefratello censura.

Lorenzo oggi diceva che la relazione con Shaila rischia di essere una palla al piede e ora piange disperato #heleners #javi7 — MangelaVilo (@MangelaVilo) November 27, 2024

Al gf sono i primi a non voler che venga fuori il segreto se no non ci sarebbe sempre la censura, bisognerebbe iniziare a non seguire anche i social così finirebbero veramente di chiudere #GrandeFratello — Sole Piro (@PiroSole) November 27, 2024

Ancora non avete capito che il segreto riguarda il fatto che Helena e Lorenzo si conoscevano già? E si sono anche brevemente frequentati #grandefratello https://t.co/JE1oSWqSkC — ∞ (@mathi_sandouno) November 28, 2024

E sui social non si danno pace: “Al gf sono i primi a non voler che venga fuori il segreto se no non ci sarebbe sempre la censura, bisognerebbe iniziare a non seguire anche i social così finirebbero veramente di chiudere” e ancora un altro utente: “Yulia di nuovo allude al segreto di Helena e Lollo, racconta a MV che è affiorato in modalità diversa. Continua a parlarne e il #grandefratello censura. Lorenzo oggi diceva che la relazione con Shaila rischia di essere una palla al piede e ora piange disperato”. Mah.

