“La butto nella sauna e…”. Grande Fratello, superato il limite: il pubblico stavolta è prono alla rivolta: “Cacciatelo subito”. Ma cosa è successo? E perché in queste ultime ore sui social non si fa che parlare di Giglio? Si sa, le dinamiche tra i concorrenti possono rapidamente trasformarsi in conflitti accesi. Un esempio emblematico di questa tensione è rappresentato dalla relazione tra Luca Giglio e Helena Prestes. La loro interazione è caratterizzata da un forte antagonismo, che ha catturato l’attenzione del pubblico e degli spettatori.

Giglio ha espresso ripetutamente il suo disprezzo per il comportamento di Helena, considerandolo eccessivamente litigioso e provocatorio. Durante una delle puntate, ha accusato Helena di non essere in grado di gestire le sue emozioni e di creare tensione all’interno della casa. Questo atteggiamento ha portato a uno scontro diretto tra i due, in cui Giglio ha affermato che se Helena non si sente bene, dovrebbe “andare fuori e farsi curare”. Le sue parole riflettono non solo una mancanza di empatia nei confronti della concorrente, ma anche una frustrazione crescente nei confronti della situazione.





“La butto nella sauna e la lascio crep***”. GF, tutti contro Giglio

Dopo una puntata particolarmente tesa, Giglio si è sfogato con gli altri concorrenti, lamentandosi del trattamento riservato a Helena, che aveva ricevuto la visita di un’amica. Questa situazione ha ulteriormente alimentato la sua rabbia, facendolo sentire trascurato e isolato. La reazione di Giglio è stata vista come una reazione sproporzionata da parte di alcuni spettatori, che hanno notato come il suo atteggiamento nei confronti di Helena fosse in gran parte influenzato dalle sue emozioni personali.

Giglio "poi mi sono calmato e ho pensato non rompere niente e nel contratto, non rompere niente e nel contratto…"



Siamo arrivati a questo solo perché Helena è giustamente la preferita… Che persone piccole giglio e Company.#grandefratello



pic.twitter.com/7mwLav2m4G — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) November 27, 2024

Il conflitto tra Giglio e Helena ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan del programma. Alcuni sostengono che Giglio abbia ragione a criticare il comportamento di Helena, mentre altri lo accusano di essere insensibile e aggressivo. Questa polarizzazione ha reso il loro scontro uno dei punti focali della stagione, attirando l’attenzione su come le emozioni personali possano influenzare le relazioni interpersonali all’interno della casa. Ma cosa ha detto il ragazzo riguardo la Prestes? Nelle ultime ore, mentre era in giardino a parlare con gli altri, ha confessato alle Non è la Rai: “Io la chiudo nella sauna e la faccio esplodere”.

questa cosa è grave eh…ma chi cazzo hanno messo un quella casa? giglio si è svegliato tutto di un botto con una cattiveria in corpo allucinante.

se la produzione non interviene nemmeno questa volta, chiudessero domani mattina.#grandefratellopic.twitter.com/s1TAUb48zO — ναℓ 🍓 (@flowerfrost_) November 27, 2024

Per #giglio #helenaprestes è da chiudere dentro la sauna e farla scoppiare (in altre occasioni ha detto che è pazza, che bisognerebbe metterle le mani addosso) @GrandeFratello continuerai con l'omertà come hai fatto con Lorenzo?

SQUALIFICA IMMEDIATA#fuorigiglio #grandefratello pic.twitter.com/Aty499eEHW — Fabio (@Fabio_er_mejo) November 27, 2024

Giglio su Helena: la metto nella sauna, la riscaldo e la faccio esplodere da sola



BASTA! Se gli autori non intervengono su questi soggetti con la meritata squalifica non si meravigliassero che questo programma sta andando a rotoli #grandefratello pic.twitter.com/XfQLkI1Exc — Vans 😈 (@ViiVnss) November 27, 2024

Giglio su Helena “La metto dentro la sauna la scaldo ed esplode da sola lì dentro”



SQUALIFICATE questo essere spregevole! Sta riuscendo a battere pure Lorenzo! #fuorigiglio #iostoconhelena #grandefratello pic.twitter.com/HRfyK43J1a — babi. 10 (@ba0bi10) November 27, 2024

Sui social in tanti hanno chiesto l’eliminazione come dicevamo: “Questa cosa è grave eh… ma chi caz** hanno messo un quella casa? giglio si è svegliato tutto di un botto con una cattiveria in corpo allucinante. Se la produzione non interviene nemmeno questa volta, chiudessero domani mattina”. Qualcuno però fa presente che discorso del ragazzo era più articolato. Un utente su X specifica: “Cioè dire che H è come una bomba ad orologeria (parte che evidentemente non ha importanza per te) e che si è scocciato di disinnescare ma che vuole che esploda”. Che detta così, in un altro contesto, beh, è tutta un’altra frase, non credete? Eppure il pubblico è furioso con lui, sopratutto dopo le frasi infelici del dopo puntata. Staremo a vedere cosa accade.

