Uomini e Donne, prima l’addio senza spiegazioni poi il ritorno. Non si è ancora visto in tv ma di certo questa anticipazione non solo stupirà il pubblico che sta seguendo tutta la storia da settimane ma spezza anche un equilibrio che sembrava destinato a durare. Ma bisogna fare necessariamente un passo indietro, raccontando cosa è successo nello studio di Maria De Filippi grazie alle indiscrezioni raccolte da Lorenzo Pugnaloni.

Già nella giornata di ieri il blogger esperto di Uomini e Donne aveva raccontato come una segnalazione pesante fosse piombata su Fabio, il cavaliere che esce con Gemma Galgani. Nella registrazione del 28 novembre, la dama ha rivelato di aver ricevuto delle informazioni su di lui: avrebbe una compagna in Spagna.

UeD, dopo l’uscita di scena torna in studio

Fabio non avrebbe negato e, messo di fronte ai fatti, avrebbe lasciato lo studio salvo poi essere “inseguito” dietro le quinte dalla stessa Gemma Galgani. Ma anche nelle riprese del 29 novembre le vicende sentimentali della dama torinese e di Fabio hanno tenuto banco. Con degli sviluppi.

Nella puntata in questione, svela sempre Pugnaloni, i due si sono ritrovati al centro dello studio per un confronto. Ed è stato mostrato un filmato proprio su Gemma e Fabio riferito al chiarimento avuto il giorno prima dietro le quinte. Il cavaliere ha spiegato che quella frequentazione in Spagna non è attuale ma risalirebbe a 4 mesi fa. Insomma, si tratta di una storia passata e ormai chiusa.

Gemma l’ha ascoltato ma si è mostrata fredda e distante nei suoi confronti. Anche Tina Cipollari è intervenuta: a suo avviso il comportamento distaccato della dama nei confronti di Fabio sia in realtà dovuto ad un mancato interesse. In tutto ciò il cavaliere è rimasto, deciso a continuare il suo percorso. Ma con Gemma si sono ignorati e non hanno nemmeno ballato insieme.