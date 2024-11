Non è un periodo facile per Barbara De Santi, e quello che è accaduto nell’ultima puntata di Uomini e Donne del 28 novembre lo ha dimostrato chiaramente. Nelle ultime settimane, le sue conoscenze in trasmissione non sono andate come sperava, e anche l’ultimo appuntamento con un cavaliere è stato tutt’altro che positivo. Ma non sono solo le delusioni amorose a segnare il suo momento difficile: c’è stato anche un episodio che ha sollevato non poche polemiche. Durante la registrazione, sono volate parole dure, e il vero colpo di scena è arrivato quando Maria De Filippi ha svelato una segnalazione che riguardava proprio Barbara.

Si trattava di disagi verificatisi durante la sua permanenza in albergo. A tirare in ballo la De Santi è stato Massimo, il cavaliere con cui aveva passato una serata. Secondo lui, quella cena nel ristorante dell’albergo è stata una vera delusione. Barbara, infatti, si era lamentata per il locale scelto. Così Gianni Sperti ha subito commentato dicendo: “Barbara, ti pagavi un taxi e sceglievi un altro ristorante, piuttosto che restare in quello convenzionato con il programma”. Ma Barbara ha insistito di non poter fare altro, spiegando che nel ristorante era davvero troppo freddo e che aveva chiesto di alzare il riscaldamento, ma senza risultati.

Il punto culminante della discussione è stato quando Maria De Filippi ha letto un messaggio inviato dall’albergo direttamente alla redazione di Uomini e Donne. Le parole erano chiare e severe: “Buongiorno, nostro malgrado vi informiamo che la signora Barbara De Santi non è più considerata un ospite gradito”. Barbara è rimasta visibilmente sorpresa, e con una punta di incredulità ha risposto: “Beh, mi sono lamentata perché faceva freddo e perché le portate arrivavano con molta lentezza, ma ho fatto tanti complimenti sulle stanze che sono bellissime e sulla colazione”. Gianni Sperti, però, non ha potuto fare a meno di sottolineare che la situazione era comunque imbarazzante, definendo quella comunicazione un “grande passo falso”.

La discussione in studio è andata avanti tra tensioni e battute, con Barbara che ha cominciato a sentirsi sempre più a disagio. Arrivata a un punto di rottura, la dama ha cominciato a lamentarsi ad alta voce, visibilmente stanca di tutto ciò che stava accadendo. Con le lacrime agli occhi, ha chiesto a Maria De Filippi un abbraccio, come se volesse sfogarsi completamente. “Non ce la faccio più”, ha detto, “è troppo tutto questo, tutta questa m… che mi viene addosso, sono stanca!” La voce tremava e il viso segnato dall’emozione. “Non so più come affrontare questa situazione”, ha aggiunto, mentre le lacrime scendevano lungo il suo volto. Le parole di Barbara riflettevano un profondo disagio, il peso di un periodo difficile che sembrava non volerle dare tregua.

“Ogni giorno c’è qualcosa di nuovo che mi abbattere. Non sono più in grado di sopportare tutte queste critiche. Mi sento persa,” ha continuato, la sua voce rotta dal pianto. Maria De Filippi, che è sempre stata una figura di riferimento per i protagonisti del programma, ha cercato di consolarla.

“Barbara, capisco che sei sotto pressione e che ogni cosa sembra crollarti addosso, ma non è il caso di arrendersi,” le ha detto con calma. La conduttrice ha cercato di farle vedere la situazione da un’altra prospettiva, invitandola a riflettere: “È normale che in momenti come questo tu possa sentirti sopraffatta, ma ogni cosa può succedere. Nessuno di noi è immune da queste difficoltà. Cerca di non farti sopraffare da quello che ti accade.”

Barbara, nonostante i tentativi di Maria di rassicurarla, sembrava comunque in preda alla disperazione. Con la testa bassa e il viso segnato dal pianto, ha continuato a lamentarsi. “Non riesco più a gestire tutto questo. Ogni volta che faccio un passo avanti, qualcosa mi fa indietreggiare”, ha detto tra le lacrime. Maria ha continuato a darle supporto, cercando di farle capire che la sua situazione non era così drammatica come sembrava, ma che faceva parte del gioco. “Non sei la prima né l’ultima a trovarsi in una fase difficile. Pensa a come uscire da questo momento con serenità, anche se so che non è facile.”

Nel frattempo, per cercare di riportare un po’ di tranquillità nel programma, Maria ha chiesto ad Alessio, uno dei protagonisti del programma, di ballare con Barbara, sperando che un momento di leggerezza potesse aiutarla a superare il momento.